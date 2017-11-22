Главная Местное самоуправление Местные инициативы Благоустройство территории набережной в городе Амурске Местное самоуправлениеБлагоустройство территории набережной в городе Амурске Благоустройство территории набережной в городе Амурске Виды работ на объект «Благоустройство территории набережной в городе Амурске» I этап 1. Разбор бортовых камней. Погрузка и вывоз на свалку. 2. Земельные работы. 3. Разборка клумб на нижнем уровне набережной с выборкой земли и погрузкой земли. 4. Устройство основания из щебня. 5. Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара толщиной 4 см. 6. Установка дорожных бортовых камней (БР 100.30.15). 7. Валка, корчёвка, вырубку, погрузка и вывоз деревьев, поросли. 8. Устройство детской игровой площадки 20м.х10м: подготовка основания, устройство бортовых камней БР 100.30.15, устройство резинового покрытия, посадка цветов, кустарников (живая изгородь) – по согласованию. 9. Ремонт лестничных спусков. 10.Устройство «Альпийской горки»: устройство основания в уровень лестничных спусков, декоративные растения, декоративные камни и осыпь. 11.Демонтаж проводов. 12.Бурение под опоры – 3 шт. Установка опор освещения – 3 шт. 13.Ремонт существующих опор электроосвещения. Покраска столбов освещения. 14.Подвеска проводов СИП. 15.Установка светильников на опоры освещения (по 2 шт. на одну опору) – 40 шт. (светодиодные светильники). 16.Установка 2 щитков освещения. 17.Установка малых архитектурных форм на закладные детали: парковая скамья - 5 шт., скамья без спинки – 2 шт., скамья декоративная (4 м.) – 3 шт., урны – 13 шт., цветник дуга – 12 шт., цветник дуга (сложный) - 1 шт. Вернуться Подписаться на новости сайта

