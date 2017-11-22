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Союз малых городов России
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Благоустройство территории набережной в городе Амурске
22.11.2017 г.
00001.jpg Виды работ на объект «Благоустройство территории набережной в городе Амурске»
I этап            
 
1. Разбор бортовых камней. Погрузка и вывоз на свалку.
2. Земельные работы.
3. Разборка клумб на нижнем уровне набережной с выборкой земли и погрузкой земли.
4. Устройство основания из щебня.
5. Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара толщиной 4 см.
6. Установка дорожных бортовых камней (БР 100.30.15).
7. Валка, корчёвка, вырубку, погрузка и вывоз деревьев, поросли.  
8. Устройство детской игровой площадки 20м.х10м: подготовка основания, 
    устройство бортовых  камней БР 100.30.15, устройство резинового 
    покрытия, посадка цветов, кустарников (живая  изгородь) –
    по согласованию.
9. Ремонт лестничных спусков.
10.Устройство «Альпийской горки»: устройство основания в уровень 
    лестничных спусков, декоративные растения, декоративные камни и осыпь.
11.Демонтаж проводов.
12.Бурение под опоры – 3 шт. Установка опор освещения – 3 шт.
13.Ремонт существующих опор электроосвещения. Покраска столбов
     освещения.
14.Подвеска проводов СИП.
15.Установка светильников на опоры освещения (по 2 шт. на одну опору) –
     40 шт. (светодиодные светильники).
16.Установка 2 щитков освещения.
17.Установка малых архитектурных форм на закладные детали:
    парковая скамья - 5 шт., скамья без спинки – 2 шт., скамья декоративная
    (4 м.) – 3 шт., урны – 13 шт., цветник дуга – 12 шт., цветник дуга (сложный)
    - 1 шт.
 
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