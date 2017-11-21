Главная Местное самоуправление Администрация Коллегии Состоялось заседание коллегии при главе городского поселения «Город Амурск» по теме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ». Местное самоуправлениеСостоялось заседание коллегии при главе городского поселения «Город Амурск» по теме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ». Состоялось заседание коллегии при главе городского поселения «Город Амурск» по теме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ». 20 ноября 2017 года состоялось заседание коллегии при главе городского поселения «Город Амурск» по теме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 20 ноября 2017 года состоялось заседание коллегии при главе городского поселения «Город Амурск» по теме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Основной докладчик Булатов Леонид Леонидович – начальник отдела гражданской защиты администрации городского поселения «Город Амурск». По вопросу коллегии выступили:

1. Начальник участка г. Амурск Комсомольского филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Борташ Владимир Александрович; доклад , презентация )

2. Технический директор ООО «УК «Водокананал» Гранин Владимир Петрович; 3. Врио руководителя инспекторского отделения г. Амурска ФКУ «Центра ГИМС» России по Хабаровскому краю Журавкова Галина Сергеевна;

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