|Состоялось заседание коллегии при главе городского поселения «Город Амурск» по теме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ».
|21.11.2017 г.
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20 ноября 2017 года состоялось заседание коллегии при главе городского поселения «Город Амурск» по теме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Основной докладчик Булатов Леонид Леонидович – начальник отдела гражданской защиты администрации городского поселения «Город Амурск».
По вопросу коллегии выступили:
1. Начальник участка г. Амурск Комсомольского филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Борташ Владимир Александрович;
(доклад , презентация )
2. Технический директор ООО «УК «Водокананал» Гранин Владимир Петрович;
3. Врио руководителя инспекторского отделения г. Амурска ФКУ «Центра ГИМС» России по Хабаровскому краю Журавкова Галина Сергеевна;