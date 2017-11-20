Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края

Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о проведении публичных слушаний по инициативе главы городского поселения «Город Амурск» по вопросу внесения изменений в Устав городского поселения "Город Амурск":

Время и место проведения публичных слушаний – 07 декабря 2017 года, 18-00 час, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, зал заседаний администрации городского поселения «Город Амурск».

В публичных слушаниях могут участвовать жители города Амурска, обладающие избирательным правом и проживающие на территории города, а также юридические лица, общественные и иные организации, осуществляющие деятельность на территории города Амурска (участники публичных слушаний).

Предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания вопросу могут быть представлены в письменной форме в администрацию городского поселения "Город Амурск" для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, кабинет 11, в электронном виде – Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края



администрация городского поселения "Город Амурск"