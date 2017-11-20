21 ноября Почётному гражданину г. Амурска Андреевой Зое Алексеевне исполнилось 85 лет!



Уважаемая Зоя Алексеевна!



От всей души поздравляем Вас с замечательным праздником - юбилеем!

Всю свою жизнь Вы посвятили воспитанию и обучению подрастающего поколения. Для коллег Вы являетесь примером, высокого профессионализма и благородного служения своему делу.

Ваш успешный труд – это весомый вклад в развитие и процветание нашего города.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Глава г. Амурска Б.П. Редькин

Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина