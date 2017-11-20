|21 ноября Почётному гражданину г. Амурска Андреевой Зое Алексеевне исполнилось 85 лет!
|20.11.2017 г.
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21 ноября Почётному гражданину г. Амурска Андреевой Зое Алексеевне исполнилось 85 лет!
Уважаемая Зоя Алексеевна!
От всей души поздравляем Вас с замечательным праздником - юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили воспитанию и обучению подрастающего поколения. Для коллег Вы являетесь примером, высокого профессионализма и благородного служения своему делу.
Ваш успешный труд – это весомый вклад в развитие и процветание нашего города.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Глава г. Амурска Б.П. Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина