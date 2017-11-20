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Союз малых городов России
Главная arrow Местное самоуправление arrow Глава города arrow Поздравления Главы города arrow 21 ноября Почётному гражданину г. Амурска Андреевой Зое Алексеевне исполнилось 85 лет!
21 ноября Почётному гражданину г. Амурска Андреевой Зое Алексеевне исполнилось 85 лет!
20.11.2017 г.
21 ноября Почётному гражданину г. Амурска Андреевой Зое Алексеевне исполнилось 85 лет!
Уважаемая Зоя Алексеевна!
От всей души поздравляем Вас с замечательным праздником - юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили воспитанию и обучению подрастающего поколения. Для коллег Вы являетесь примером, высокого профессионализма и  благородного служения своему делу.
Ваш успешный труд – это весомый вклад в развитие и процветание нашего города.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Глава г. Амурска Б.П. Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина
 
 
 
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