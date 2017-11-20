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Союз малых городов России
Главная arrow Местное самоуправление arrow Глава города arrow Поздравления Главы города arrow 21 ноября - День работников налоговых органов Российской Федерации!
21 ноября - День работников налоговых органов Российской Федерации!
20.11.2017 г.
Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем работников налоговых органов Российской Федерации!
Налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабильности в стране. Своевременное поступление налогов является необходимым условием развития нашего города, повышения благосостояния амурчан.  От вашей грамотной и слаженной работы сегодня во многом зависит устойчивое пополнение бюджетных доходов всех уровней, успешное решение насущных социальных проблем, эффективная реализация важных проектов.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, стабильной, успешной и плодотворной работы!
 
Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина
 
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