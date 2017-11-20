Главная Местное самоуправление Глава города Поздравления Главы города 21 ноября - День работников налоговых органов Российской Федерации! Местное самоуправление21 ноября - День работников налоговых органов Российской Федерации! 21 ноября - День работников налоговых органов Российской Федерации! Уважаемые ветераны и работники налоговой службы! Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем работников налоговых органов Российской Федерации! Налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабильности в стране. Своевременное поступление налогов является необходимым условием развития нашего города, повышения благосостояния амурчан. От вашей грамотной и слаженной работы сегодня во многом зависит устойчивое пополнение бюджетных доходов всех уровней, успешное решение насущных социальных проблем, эффективная реализация важных проектов. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, стабильной, успешной и плодотворной работы! Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина Вернуться Подписаться на новости сайта

