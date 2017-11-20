Уважаемые амурчане! Грядёт Новый год! Давайте всем городом встретим его нашим неравнодушием и инициативой!

Объявляется городской конкурс на лучшее оформление дворовой территории Объявляется городской конкурс на лучшее оформление дворовой территории «Елка нашего двора!» 1. Учредителем городского конкурса на лучшее оформление дворовой территории «Елка нашего двора!» является администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края. 2. Организатором конкурса является отдел культуры администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.



Целями проведения Конкурса являются: 1. Развитие инициативы жителей города. 2. Создание условий для активного отдыха детей в зимнее время по месту жительства. 3. Массовое привлечение жителей городского поселения «Город Амурск» к новогодним мероприятиям. 4. Проведение работ по благоустройству в зимний период на жилмассиве города. 5. Создание праздничной атмосферы в городе Амурске. Порядок и условия конкурса 1. В конкурсе могут принимать участие жители многоквартирных жилых домов и в том числе участники территориальных общественных самоуправлений; индивидуально и коллективно, возраст не ограничен. 2. Прием анкет-заявок на участие осуществляется до 20.12.2017 с 14.00 до 17.00 часов в отделе культуры по адресу: проспект Мира 14, кабинет № 14, тел.: 2-52-94 или по электронной почте. 3.Оценка конкурсных работ состоится 24.12.2017 с 12.00 до15.00 час. членами конкурсной комиссии с участием театрализованной группы в составе Деда Мороза и его свиты. 4. Награждение победителей городского конкурса состоится на Комсомольской площади во время праздничной программы открытия Зимнего городка 24 декабря 2017 г. в 17.00 часов. Требования к оформлению дворовой территории Наличие празднично украшенной новогодней елки на дворовой территории: - красочное оформление новогодней елки; - оригинальность конструкций, их эстетическое оформление; -участие жильцов многоквартирного жилого дома; - приветствуется наличие снежных (ледяных) фигур.