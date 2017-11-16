Отборочный этап на Чемпионат края по карате КУ ДО

27 октября в СК “Металлург” состоялось открытое Первенство и Чемпионат г. Комсомольска-на-Амуре по КУ ДО на призы общероссий-ского общественного благотворительного фонда “Российский детский фонд”. На соревнования было заявлено 170 спортсменов со всего Хаба-ровского края, ЕАО и Амурской области. От г. Амурска в соревнованиях приняли участие 8 спортсменов из команды КУДО МАУ ДО “Юность”. Половину команды представляли дебютанты, для которых соревнования стали серьезным испытанием! Не всем участникам поединков удалось совладать с собой, игнорировать волнение и страх, контролировать ситуацию в поединке на соревновательном татами. Но именно так приобретается соревновательный опыт благодаря которому боец "растёт" и начинает свой путь к будущим победам.Весомо заявил о себе наш дебютант Ильин Константин. В полуфинале он провёл отличный бой, с опытным спортсменом из Комсомольска-на-Амуре, имеющим победы на краевом уровне. О накале противостояния в этом бою говорит уже то, что судьи объявляли два дополнительных времени, хотя это был не финальный бой. Окончательное решение о победителе было вынесено решением судей, при равном количестве оценок. В этом бою, Косте не хватило соревновательного опыта! За проявленный характер и волю в поединке Константин был отмечен наградой “За волю к победе!” по решению судейской коллегии .В полуфинальных боях заняли третьи места Быстров Никита и Жмаев Вячеслав. Соревнуясь второй год, наши юные спортсмены уже имеют определенные преимущества среди спортсменов краевого уровня! И в этом основная заслуга опытного тренера, работающего с нашими детьми Чжана Владимира Валентиновича! Спортсмены других команд, которые прежде были первыми, но потерпели поражения в поединках с амурскими кудоистами, приезжают на соревнования с определённым настроем на реванш. Воспитанники “Юности” под руководством своего педагога круглогодично повышают спортивный потенциал. Благодаря терпению и сплоченности в тренировочных буднях каждый спортсмен сумел достойно отстоять и подтвердить звание чемпиона в своей категории! Все финалы, с участием наших спортсменов, закончились в основное время и не вызывали сомнений у судей. Чемпионами стали: Ильин Владислав; Шляховой Анатолий; Махота Татьяна; Креймер Юрий. Ну и в заключении от лица родителей хочется поблагодарить педагога Чжан Владимира Валентиновича ( практикующего спортсмена, СЭНСЭЯ 2-го дана по каратэ КУ ДО, Мастера спорта по Дзюдо СССР) за личный вклад и развитие нового для нашего города спортивного направления карате! А всем спортсменам прошедшим отбор на Чемпионат Края пожелать продуктивных тренировок и спортивного мастерства!!! материал подготовил Махота Эдуард

