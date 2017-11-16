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Отборочный этап на Чемпионат края по карате КУ ДО
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16.11.2017 г.
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27 октября
в СК “Металлург” состоялось открытое Первенство и Чемпионат г. Комсомольска-на-Амуре по КУ ДО на призы
общероссий-ского общественного благотворительного фонда “Российский детский
фонд”. На соревнования было заявлено 170 спортсменов со всего Хаба-ровского
края, ЕАО и Амурской области. От г.
Амурска в соревнованиях приняли участие 8 спортсменов из команды КУДО МАУ ДО “Юность”.
Половину команды представляли дебютанты, для которых соревнования стали серьезным
испытанием! Не всем участникам поединков удалось совладать с собой,
игнорировать волнение и страх, контролировать ситуацию в поединке на
соревновательном татами. Но именно так приобретается соревновательный опыт
благодаря которому боец "растёт"
и начинает свой путь к будущим победам.Весомо заявил
о себе наш дебютант Ильин Константин. В полуфинале он провёл отличный бой, с
опытным спортсменом из Комсомольска-на-Амуре, имеющим победы на краевом уровне.
О накале противостояния в этом бою говорит уже то, что судьи объявляли два
дополнительных времени, хотя это был не финальный бой. Окончательное решение о
победителе было вынесено решением судей, при равном количестве оценок. В этом
бою, Косте не хватило соревновательного опыта! За проявленный характер и волю в
поединке Константин был отмечен наградой “За волю к победе!” по решению
судейской коллегии .В
полуфинальных боях заняли третьи места Быстров Никита и Жмаев Вячеслав. Соревнуясь
второй год, наши юные спортсмены уже имеют определенные преимущества среди
спортсменов краевого уровня! И в этом основная заслуга опытного тренера, работающего
с нашими детьми Чжана Владимира Валентиновича! Спортсмены других команд,
которые прежде были первыми, но потерпели поражения в поединках с амурскими кудоистами,
приезжают на соревнования с определённым настроем на реванш. Воспитанники “Юности”
под руководством своего педагога круглогодично повышают спортивный потенциал. Благодаря
терпению и сплоченности в тренировочных буднях каждый спортсмен сумел достойно отстоять
и подтвердить звание чемпиона в своей категории! Все финалы, с участием наших
спортсменов, закончились в основное время и не вызывали сомнений у судей.
Чемпионами стали: Ильин Владислав; Шляховой Анатолий; Махота Татьяна; Креймер
Юрий.
Ну и в
заключении от лица родителей хочется поблагодарить педагога Чжан Владимира Валентиновича
( практикующего спортсмена, СЭНСЭЯ 2-го дана по каратэ КУ ДО, Мастера спорта по
Дзюдо СССР) за личный вклад и развитие нового для нашего города спортивного
направления карате! А всем спортсменам прошедшим отбор на Чемпионат Края пожелать
продуктивных тренировок и спортивного мастерства!!!
материал подготовил Махота
Эдуард