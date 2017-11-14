Внимание, ухудшение погоды!

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» с выходом циклона 14-15 ноября в южных (Бикинский, Вяземский, им.Лазо) и центральных (г. Хабаровск, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Верхнебуреинский, г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, Солнечный, Советско-Гаванский, Ванинский) районах Хабаровского края ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, метель. Усиление ветра до 15-20 м/с.

На дорогах гололёдные явления.

Прогноз будет уточняться и в случае изменения доводиться дополнительно.