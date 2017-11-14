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Главная arrow Гражданская защита arrow Основные способы защиты населения от ЧС arrow Внимание, ухудшение погоды!
Внимание, ухудшение погоды!
14.11.2017 г.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» с выходом циклона   14-15 ноября   в южных (Бикинский, Вяземский, им.Лазо) и центральных (г. Хабаровск, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Верхнебуреинский, г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, Солнечный, Советско-Гаванский, Ванинский) районах  Хабаровского края ожидаются осадки в виде снега и  мокрого снега, местами сильные, метель. Усиление ветра до 15-20 м/с.
На дорогах гололёдные явления.
Прогноз будет уточняться и в случае изменения доводиться дополнительно.
 
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