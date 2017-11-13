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Главная arrow Местное самоуправление arrow Местные инициативы arrow Территориальное общественное самоуправление arrow По итогам конкурса, в городе Амурске выиграл проект «Чудетство»
По итогам конкурса, в городе Амурске выиграл проект «Чудетство»
13.11.2017 г.
news4.jpgМинистерство внутренней политики и информации Хабаровского края объявило результаты третьего конкурса проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления.
По итогам конкурса, в городе Амурске выиграл проект «Чудетство» территориально-общественного самоуправления «Берег», которому будет  предоставлен  грант на сумму 433680,00 на реализацию проекта в целях поддержки проектов ТОС.
Главным результатом реализации проекта станет обустроенная безопасная детская игровая площадка на территории набережной, где будут размещены не только игровые конструкции, но и лавочки для отдыха, оформлены клумбы для придания площадке эстетичности.

Конкурс проводился в соответствии с постановлением Правительства края от 24 июня 2016 г. № 199-пр "Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления".
 
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