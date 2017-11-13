Министерство внутренней политики и информации Хабаровского края объявило результаты третьего конкурса проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления. Министерство внутренней политики и информации Хабаровского края объявило результаты третьего конкурса проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления.

По итогам конкурса, в городе Амурске выиграл проект «Чудетство» территориально-общественного самоуправления «Берег», которому будет предоставлен грант на сумму 433680,00 на реализацию проекта в целях поддержки проектов ТОС.

Главным результатом реализации проекта станет обустроенная безопасная детская игровая площадка на территории набережной, где будут размещены не только игровые конструкции, но и лавочки для отдыха, оформлены клумбы для придания площадке эстетичности.



