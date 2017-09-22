"Ты – предприниматель"

Самый масштабный в России проект поддержки молодежного предпринимательства. Реализуется в более чем в 50 регионах. Участниками стали свыше 500 тысяч молодых людей. Более 16 тысяч из них создали своё дело и получили поддержку от государства.

У тебя есть шанс стать одним из лучших молодых предпринимателей Амурска.

Если тебе от 14 до 30 лет (включительно) и ты хочешь открыть свое дело

Зарегистрируйся на сайте - Пройди тест - Пройди обучение - Открой свое дело.

До 10 октября 2017 года необходимо подать заявку в сектор по молодёжной политике администрации г. Амурска и зарегистрироваться на сайте : http://molpred27.ru

Что даст участие в программе? Обучение

Участники проходят насыщенные тренинги, где зачастую преподавателями выступают известные предприниматели, которые делятся своими знаниями и реальным опытом. Деловые контакты

В процессе обучения участники программы обзаводятся огромным количеством новых контактов, находят единомышленников и партнеров. Новые идеи

Презентации и обсуждение проектов с участниками и экспертами откроют новые пути для достижения целей. Свое дело

Полученные знания и навыки позволят открыть и развивать свое дело, чтобы добиться своей мечты. Стать участником