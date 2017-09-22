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Главная arrow Амурск arrow Молодежная политика arrow Новости arrow "Ты – предприниматель"
"Ты – предприниматель"
22.09.2017 г.
Young_buisnessman.jpgСамый масштабный в России проект поддержки молодежного предпринимательства. Реализуется в более чем в 50 регионах. Участниками стали свыше 500 тысяч молодых людей. Более 16 тысяч из них создали своё дело и получили поддержку от государства.
У тебя есть шанс стать одним из лучших молодых предпринимателей Амурска.
Если тебе от 14 до 30 лет (включительно) и ты хочешь открыть свое дело
Зарегистрируйся на сайте - Пройди тест - Пройди обучение - Открой свое дело.
До 10 октября 2017 года необходимо подать заявку в сектор по молодёжной политике администрации г. Амурска и зарегистрироваться на сайте : http://molpred27.ru
Что даст участие в программе?

Обучение
Участники проходят насыщенные тренинги, где зачастую преподавателями выступают известные предприниматели, которые делятся своими знаниями и реальным опытом.

Деловые контакты
В процессе обучения участники программы обзаводятся огромным количеством новых контактов, находят единомышленников и партнеров.

Новые идеи
Презентации и обсуждение проектов с участниками и экспертами откроют новые пути для достижения целей.

Свое дело
Полученные знания и навыки позволят открыть и развивать свое дело, чтобы добиться своей мечты.

Стать участником

 
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