|"Ты – предприниматель"
|22.09.2017 г.
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Самый масштабный в России проект поддержки молодежного предпринимательства. Реализуется в более чем в 50 регионах. Участниками стали свыше 500 тысяч молодых людей. Более 16 тысяч из них создали своё дело и получили поддержку от государства.
У тебя есть шанс стать одним из лучших молодых предпринимателей Амурска.
Если тебе от 14 до 30 лет (включительно) и ты хочешь открыть свое дело
Зарегистрируйся на сайте - Пройди тест - Пройди обучение - Открой свое дело.
До 10 октября 2017 года необходимо подать заявку в сектор по молодёжной политике администрации г. Амурска и зарегистрироваться на сайте : http://molpred27.ru
Что даст участие в программе?
Обучение
Деловые контакты
Новые идеи
Свое дело