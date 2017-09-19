Главная Амурск Новости День двора – прибираться пора! День двора – прибираться пора! День двора – прибираться пора! 15 сентября 2017 года состоялся праздник «День двора» на территории домов 81,83 по пр. Комсомольский. В этом увлекательном и полезном мероприятии приняло участие более полусотни добровольцев. В программе были покраска штакетника, сбор мусора, награждение победителей конкурсов. На столах были размещены поделки, сделанные амурчанами. Также рядом были представлены нарисованные ими рисунки. Основная цель мероприятия – благоустройство дворовой территории, что особенно актуально, ведь 2017 год объявлен Годом экологии. Хотя всем людям понятно, что сохранять в чистоте места жительства надо постоянно, а не только в определённый год. Таков здравый смысл. Отрадно, что в городе есть люди, которые это осознают. Они составляют тот самый актив, на который органам местного самоуправления надо опираться в решении вопросов местного значения. И законодательством предусмотрена правовая основа для этого – территориальное общественное самоуправление. Название новое, а суть стара как мир. Вспоминаем наше прошлое: домовые комитеты, уличкомы, знаменитая фраза из фильма «Бриллиантовая рука» - «Управдом – друг человека», субботники, собрания жильцов по месту жительства с участием депутатов, участкового, работников исполкома. И как следствие порядок, который до сих пор остался в нашей памяти. В лихие девяностые мы отошли от этого, а зря. Ныне это осознало и руководство нашей страны, взявшее курс на развитие территориального общественного самоуправления. Представители администрации городского поселения, присутствующие на мероприятии, разъяснили его участникам, что такое территориальное общественное самоуправление (ТОС), как оно создаётся и оформляется, какое администрация оказывает содействие лицам, создающим ТОС. Участникам праздника, заинтересовавшимся этим вопросом, были вручены методические материалы. Управляющая организация также проявила интерес к этому вопросу.

Хочется надеяться на то, что в нашем городе территориальное общественное самоуправление получит дальнейшее развитие. Администрация городского поселения приветствует любые формы пробуждения народного сознания и готова сотрудничать с патриотами Амурска во благо развития нашего города.

По всем вопросам организации территориального общественного самоуправления можно обращаться в администрацию городского поселения «Город Амурск», в кабинет № 24 (организационно – методический отдел), телефон 2-22-68.



Вернуться Подписаться на новости сайта

