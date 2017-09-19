Главная Амурск Новости Информационное сообщение о проведении конкурса «Лучший двор» в Хабаровском крае Информационное сообщение о проведении конкурса «Лучший двор» в Хабаровском крае Информационное сообщение о проведении конкурса «Лучший двор» в Хабаровском крае Администрация городского поселения «Город Амурск» информирует жителей городского поселения «Город Амурск» о том, что Хабаровское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства края проводит конкурс «Лучший двор» в Хабаровском крае.

Конкурс проводится среди придворовых территорий, которые включены в программу «Формирование современной городской среды на 2017 год». Конкурс проводится с 11.09.2017 по 06.10.2017.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы представляют председатели советов многоквартирных домов, представители организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирных домов.

Заявки принимаются с местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» по адресу: пр. Мира, 11, кабинет №7 (администрация Амурского муниципального района).

Конкурсные материалы, которые необходимо предоставить определены пунктом 4 Положения о конкурсе «Лучший двор» в Хабаровском крае в 2017 году.



Положение о конкурсе «Лучший двор» Вернуться Подписаться на новости сайта

