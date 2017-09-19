Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц обычная версия сайта
OPR2017.jpg
toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
oumi27072017.jpg
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow Амурск arrow Новости arrow Информационное сообщение о проведении конкурса «Лучший двор» в Хабаровском крае
Информационное сообщение о проведении конкурса «Лучший двор» в Хабаровском крае
19.09.2017 г.
Администрация городского поселения «Город Амурск» информирует жителей городского поселения «Город Амурск» о том, что Хабаровское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства края проводит конкурс «Лучший двор» в Хабаровском крае.
Конкурс проводится среди придворовых территорий, которые включены в программу «Формирование современной городской среды на 2017 год». Конкурс проводится с 11.09.2017 по 06.10.2017.
Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы представляют председатели советов многоквартирных домов, представители организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирных домов.
Заявки принимаются с местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» по адресу: пр. Мира, 11, кабинет №7 (администрация Амурского муниципального района).
Конкурсные материалы, которые необходимо предоставить определены пунктом 4 Положения о конкурсе «Лучший двор» в Хабаровском крае в 2017 году.

Положение о конкурсе «Лучший двор»
 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
Формирование современной городской среды
citySpace.png
vibor.jpg
budjet_dla_grajdan.jpg
leto2017.png
zms.jpg
gif_gto.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2017 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика  