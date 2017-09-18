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Главная arrow Местное самоуправление arrow Глава города arrow Поздравления Главы города arrow 19 сентября – День оружейника!
19 сентября – День оружейника!
18.09.2017 г.
or_6.jpgУважаемые работники оборонной промышленности!

От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь и свой талант укреплению обороноспособности нашего Отечества, – ученых, конструкторов, рабочих, организаторов производства.
Для амурчан этот день имеет особое значение, ведь одним из градообразующих предприятий нашего города является завод «Вымпел», внёсший значительный вклад в его развитие Амурска.
Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и новых достижений!

Глава городского поселения «ГородАмурск» Б.П.Редькин
 
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