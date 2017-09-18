Главная Местное самоуправление Глава города Поздравления Главы города 19 сентября – День оружейника! Местное самоуправление19 сентября – День оружейника! 19 сентября – День оружейника! Уважаемые работники оборонной промышленности!



От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь и свой талант укреплению обороноспособности нашего Отечества, – ученых, конструкторов, рабочих, организаторов производства.

Для амурчан этот день имеет особое значение, ведь одним из градообразующих предприятий нашего города является завод «Вымпел», внёсший значительный вклад в его развитие Амурска.

Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и новых достижений!



Глава городского поселения «ГородАмурск» Б.П.Редькин Вернуться Подписаться на новости сайта

