|17 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности
|15.09.2017 г.
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Уважаемые работники леса и лесоперерабатывающей промышленности!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Лес для России был и остается национальным богатством, которое требует бережного к себе отношения и рационального использования. От того, как мы распорядимся этим бесценным капиталом, зависит благополучие не только ныне живущих, но и следующих поколений.
Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним отрасли призваны решать многие жизненно важные вопросы. Лесной комплекс – это залог экологической безопасности и весомая составляющая экономики России.
Работники лесного хозяйства – специалисты высокой квалификации, преданные своему делу и честно исполняющие свой профессиональный долг перед людьми и природой. Вы бережно и с любовью выращиваете и охраняете русский лес. Вот почему труд работников леса мы уважаем и ценим.
От всей души говорим вам спасибо за самоотверженный труд, за верность выбранной профессии. Желаем новых трудовых свершений на благо
Родины, здоровья, благополучия, оптимизма, мира, счастья вам и вашим близким.
Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П. Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина