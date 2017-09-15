Главная Местное самоуправление Глава города Поздравления Главы города 17 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности Местное самоуправление17 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности 17 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности Уважаемые работники леса и лесоперерабатывающей промышленности!



Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Лес для России был и остается национальным богатством, которое требует бережного к себе отношения и рационального использования. От того, как мы распорядимся этим бесценным капиталом, зависит благополучие не только ныне живущих, но и следующих поколений.

Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним отрасли призваны решать многие жизненно важные вопросы. Лесной комплекс – это залог экологической безопасности и весомая составляющая экономики России.

Работники лесного хозяйства – специалисты высокой квалификации, преданные своему делу и честно исполняющие свой профессиональный долг перед людьми и природой. Вы бережно и с любовью выращиваете и охраняете русский лес. Вот почему труд работников леса мы уважаем и ценим.

От всей души говорим вам спасибо за самоотверженный труд, за верность выбранной профессии. Желаем новых трудовых свершений на благо

Родины, здоровья, благополучия, оптимизма, мира, счастья вам и вашим близким.



Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П. Редькин

Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина Вернуться Подписаться на новости сайта

