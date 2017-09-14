Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц обычная версия сайта
led.png
toser_.jpg
nng.png
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
oumi27072017.jpg
sale.jpg
dpo.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow Амурск arrow Молодежная политика arrow Новости arrow Уважаемые Амурчане!
Уважаемые Амурчане!
14.09.2017 г.
ecology.jpgПриглашаем всех на Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия», который состоится 23 сентября с 10:00 часов на набережной р. Амур. Сбор у памятного знака первостроителям.
Участникам необходимо взять с собой рабочие перчатки, администрация города обеспечивает мешками для мусора.
В программе субботника конкурсы:
«Высокий результат» (на самое большое количество собранного мусора).
«Эко – призыв» (на лучший лозунг-призыв сохранять чистоту в городе. На специально организованном стенде нужно записать свой призыв. От одного участника на конкурс принимается один призыв).
«Фоторепортаж «Генеральная уборка набережной» (на лучший фотоотчёт о субботнике. Требования: фотоотчёт должен состоять не более чем из 10 фотоснимков, пронумерованных, позволяющих посмотреть фото в хронологическом порядке. Из фоторепортажа должен быть понятен ход проходящего события).
Для участия в конкурсах необходимо явиться к 09:50 на набережную, рядом с памятным знаком первостроителям и зарегистрировать своё участие.
Положение о конкурсной программе Здесь
 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
citySpace.png
budjet_dla_grajdan.jpg
zms.jpg
gif_gto.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
zN57TMzHZWA.jpg
nadv-01.jpg

© 2007 - 2017 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика  