Главная Амурск Молодежная политика Новости Уважаемые Амурчане! Молодежная политикаУважаемые Амурчане! Уважаемые Амурчане! Приглашаем всех на Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия», который состоится 23 сентября с 10:00 часов на набережной р. Амур. Сбор у памятного знака первостроителям.

Участникам необходимо взять с собой рабочие перчатки, администрация города обеспечивает мешками для мусора.

В программе субботника конкурсы:

«Высокий результат» (на самое большое количество собранного мусора).

«Эко – призыв» (на лучший лозунг-призыв сохранять чистоту в городе. На специально организованном стенде нужно записать свой призыв. От одного участника на конкурс принимается один призыв).

«Фоторепортаж «Генеральная уборка набережной» (на лучший фотоотчёт о субботнике. Требования: фотоотчёт должен состоять не более чем из 10 фотоснимков, пронумерованных, позволяющих посмотреть фото в хронологическом порядке. Из фоторепортажа должен быть понятен ход проходящего события).

Для участия в конкурсах необходимо явиться к 09:50 на набережную, рядом с памятным знаком первостроителям и зарегистрировать своё участие.

Положение о конкурсной программе Здесь Вернуться Подписаться на новости сайта

