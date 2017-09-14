|Уважаемые Амурчане!
|14.09.2017 г.
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Приглашаем всех на Всероссийский экологический субботник «Зелёная
Россия», который состоится 23 сентября с 10:00 часов на набережной р.
Амур. Сбор у памятного знака первостроителям.
Участникам необходимо взять с собой рабочие перчатки, администрация города обеспечивает мешками для мусора.
В программе субботника конкурсы:
«Высокий результат» (на самое большое количество собранного мусора).
«Эко – призыв» (на лучший лозунг-призыв сохранять чистоту в городе. На специально организованном стенде нужно записать свой призыв. От одного участника на конкурс принимается один призыв).
«Фоторепортаж «Генеральная уборка набережной» (на лучший фотоотчёт о субботнике. Требования: фотоотчёт должен состоять не более чем из 10 фотоснимков, пронумерованных, позволяющих посмотреть фото в хронологическом порядке. Из фоторепортажа должен быть понятен ход проходящего события).
Для участия в конкурсах необходимо явиться к 09:50 на набережную, рядом с памятным знаком первостроителям и зарегистрировать своё участие.
Положение о конкурсной программе Здесь