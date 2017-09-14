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Главная arrow Амурск arrow Молодежная политика arrow Новости arrow Школа социального проектирования для ветеранов
Школа социального проектирования для ветеранов
14.09.2017 г.
25 августа и 12 сентября волонтёры общественного Совета молодёжи г. Амурска и молодёжного совета Амурской ТЭЦ – 1 провели обучающие мастер – классы по социальному проектированию для ветеранов (пенсионеров) Амурска. В мероприятиях приняли участие более 20 ветеранов (пенсионеров). На мастер-классах были рассмотрены вопросы целеполагания, постановки задач, привлечения партнёров к реализации проекта. В практической части проведена совместная работа по планированию возможного проекта от ветеранской организации, в который так же будут включены и молодые люди. Во время работы над обсуждением проблемам, которые беспокоят ветеранов (пенсионеров), выяснилось, что больше всего их заботит малая включенность одиноких людей в общественные процессы, изолированность одиноких пожилых людей. И эта проблема требует своего решения. Вполне возможно, что следующий проект ветеранской организации будет направлен на решение проблемы низкой включенности одиноких ветеранов (пенсионеров) в социальные процессы.
       
 
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