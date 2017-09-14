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Школа социального проектирования для ветеранов
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14.09.2017 г.
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25 августа и 12 сентября волонтёры общественного Совета молодёжи г.
Амурска и молодёжного совета Амурской ТЭЦ – 1 провели обучающие мастер –
классы по социальному проектированию для ветеранов (пенсионеров)
Амурска. В мероприятиях приняли участие более 20 ветеранов
(пенсионеров). На мастер-классах были рассмотрены вопросы целеполагания,
постановки задач, привлечения партнёров к реализации проекта. В
практической части проведена совместная работа по планированию
возможного проекта от ветеранской организации, в который так же будут
включены и молодые люди. Во время работы над обсуждением проблемам,
которые беспокоят ветеранов (пенсионеров), выяснилось, что больше всего
их заботит малая включенность одиноких людей в общественные процессы,
изолированность одиноких пожилых людей. И эта проблема требует своего
решения.
Вполне возможно, что следующий проект ветеранской организации будет направлен на решение проблемы низкой включенности одиноких ветеранов (пенсионеров) в социальные процессы.