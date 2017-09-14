|II ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ "НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ"
|14.09.2017 г.
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В целях поиска новых возможностей для развития
предпринимательства на Дальнем Востоке 12 – 13 октября 2017 года в г.
Хабаровске состоится II Дальневосточный форум предпринимателей "Новые
возможности развития бизнеса на Дальнем Востоке".На Форуме планируется участие представителей
Минэкономразвития РФ, Центробанка РФ, аппарата полпредства Президента РФ в ДФО,
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, общественных
объединений предпринимателей и объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства, уполномоченных по защите прав предпринимателей РФ, органов
власти ДФО, бизнес-сообщества.
В преддверии Форума АСИ проведет презентацию новых инструментов поддержки проектов в социальной сфере для социально ориентированных некоммерческих организаций и предпринимателей субъектов ДФО.
В течение двух дней гостей Форума ждет насыщенная программа. Начнется бизнес-форум с обсуждения наиболее актуальных и острых вопросов между бизнесом и органами власти, участники смогут задать интересующие вопросы представителям федеральных структур и органов исполнительной власти субъектов ДФО.
На Форуме можно будет посетить ряд ключевых сессий: "Бизнес на Дальнем Востоке России: финансовые возможности развития", "Инструменты развития Дальнего Востока: ТОСЭР, свободный порт Владивосток, остров Большой Уссурийский" и "Цифровая экономика: настоящее и будущее. Угрозы для бизнеса. Защита информации".
В рамках Форума пройдет 6 круглых столов, на которых обсудят бизнес-возможности на Дальневосточном гектаре, практические аспекты развития профессиональных квалификаций, новые возможности для предпринимательства на рынках услуг социальной сферы, доступ к закупкам компаний с государственным участием, перспективы реализации экспортного потенциала и механизм оценки регулирующего воздействия, а также кейс-стади по улучшению инвестиционного климата.
На мастер-классах Форума участники получат практические навыки по работе с Бизнес-навигатором МСП, защите бизнеса от киберугроз и мошенничества, мотивации, развитию женского предпринимательства, а также познакомятся с опытом ведения бизнеса ведущих бизнесменов страны.
В ходе Форума участники смогут презентовать свои инвестиционные проекты в сфере промышленности, инвестиционной и инновационной деятельности и узнают о возможностях проекта "Бизнес-акселератор".
На открытом диалоге с уполномоченными по защите прав предпринимателей можно будет обсудить волнующие бизнес проблемы и получить компетентный ответ.
На площадке Форума также будет организовано место для заключения соглашений и В2B встреч.
Завершится Форум розыгрышем призов и подарков.
Участие в Форуме бесплатное!
Основные мероприятия Форума пройдут по адресу: г.
Хабаровск, ул. Ленина, д. 85, Городской Дворец культуры, часть мероприятий – по
адресу:
Актуальная информация и регистрация на Форум на сайте "Малый и средний бизнес Хабаровского края" (msb.khabkrai.ru).
Организаторы Форума: министерство экономического развития Хабаровского края и АНО "Краевое агентство содействия предпринимательству".
Контактная информация:
(4212) 40-24-43, 40-24-36, Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script , msb.khabkrai.ru
(4212) 34-06-46, Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script , kcsp27.ru
Генеральный партнер Форума – ПАО Банк "ФК Открытие".
Партнеры Форума:
- АО Банк "Уссури";
- Страховая компания "Гелиос";
- Универсальная страховая компания "PECO-Гарантия".