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О стратегическом плане концептуальных предложений субъектов
РФ и муниципальных образований, действующих на их территориях, по укреплению
взаимодействия всех уровней власти Российской Федерации с целью повышения
уровня жизни граждан России.
Руководствуясь задачей информирования широких кругов
общественности о ходе реализации федерального проекта по формированию
комфортной городской среды и вопросов участия населения в осуществлении
местного самоуправления, обозначенной Президентом РФ на Заседании Совета по
развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года, ОИА "Новости
России" и редакция журнала «Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007
года Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России и
Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют в сети
интернет Стратегический план концептуальных предложений субъектов РФ и
муниципальных образований, действующих на их территориях, по укреплению
взаимодействия всех уровней власти Российской Федерации с целью повышения
уровня жизни граждан России http://www.kremlinrus.ru/news/165/70882/.
Целями данного бесплатного ресурса являются:
- Информационное содействие региональным и муниципальным
органам исполнительной власти в деле концентрации ресурсов и усилий на решении
проблем граждан, проживающих на территориях всех видов населенных пунктов
регионов России с учетом добавлений Федерального закона от 27 мая 2014 года №
136-ФЗ (сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской
округ, внутригородская территория города федерального значения, городской округ
с внутригородским делением, внутригородской район), обеспечение новых
возможностей для реализации инициатив рядовых жителей регионов России,
выявление успешных практик построения работы органов местного самоуправления по
активному привлечению граждан в решение проблем городов, сёл и посёлков.
- Демонстрация конкретных проектов регионального и
муниципального уровня власти, который максимально близок к людям, к их реальным
заботам, ведь, только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с
жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с
гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития. Добавить
конструктивные концептуальные предложения можно здесь http://www.kremlinrus.ru/news/.
- Презентация наиболее конкурентоспособных отраслевых
программ продуктивной работы с населением на мероприятиях международного
значения в вопросах социально-экономического и инвестиционного развития
территорий, обеспечения финансовой стабильности и выработки стратегий
ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка,
жилищного строительства и градостроительства, обновления промышленности и
транспортной инфраструктуры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и
экологической безопасности, осуществления ветеринарной деятельности и
лицензионного контроля, регулирования контрактной системы в сфере закупок и
тарифного регулирования, занятости и трудовых отношений, укрепления
продовольственной безопасности, природного, культурного, спортивно-туристского,
научно- образовательного потенциала, повышения доступности и качества услуг
информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи,
гражданской, правовой и социальной защиты населения Российской Федерации
возможна в рамках Международного Информационного Центра. Подробнее - тут http://www.kremlinrus.ru/about/
- Стратегические направления развития регионов России
актуализируются http://www.kremlinrus.ru/news/165/
- Освещение деятельности органов власти субъектов РФ по
формированию комфортной городской среды, так как обустраивать придомовые
территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учётом
мнения граждан, которые проживают на этих территориях.
- Жители муниципальных образований субъектов РФ могут
написать о запланированных или уже реализуемых проектах, связанных с
перспективами развития своего населенного пункта в специальном блоке на
странице http://www.kremlinrus.ru/vk/