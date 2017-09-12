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Союз малых городов России
Главная arrow Экономика и финансы arrow Социально-экономическое развитие arrow О стратегическом плане концептуальных предложений субъектов РФ и муниципальных образований
О стратегическом плане концептуальных предложений субъектов РФ и муниципальных образований
12.09.2017 г.
О стратегическом плане концептуальных предложений субъектов РФ и муниципальных образований, действующих на их территориях, по укреплению взаимодействия всех уровней власти Российской Федерации с целью повышения уровня жизни граждан России.
Руководствуясь задачей информирования широких кругов общественности о ходе реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды и вопросов участия населения в осуществлении местного самоуправления, обозначенной Президентом РФ на Заседании Совета по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года, ОИА "Новости России" и редакция журнала «Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют в сети интернет Стратегический план концептуальных предложений субъектов РФ и муниципальных образований, действующих на их территориях, по укреплению взаимодействия всех уровней власти Российской Федерации с целью повышения уровня жизни граждан России http://www.kremlinrus.ru/news/165/70882/.

 

Целями данного бесплатного ресурса являются:
- Информационное содействие региональным и муниципальным органам исполнительной власти в деле концентрации ресурсов и усилий на решении проблем граждан, проживающих на территориях всех видов населенных пунктов регионов России с учетом добавлений Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ (сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородская территория города федерального значения, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район), обеспечение новых возможностей для реализации инициатив рядовых жителей регионов России, выявление успешных практик построения работы органов местного самоуправления по активному привлечению граждан в решение проблем городов, сёл и посёлков.
- Демонстрация конкретных проектов регионального и муниципального уровня власти, который максимально близок к людям, к их реальным заботам, ведь, только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития. Добавить конструктивные концептуальные предложения можно здесь http://www.kremlinrus.ru/news/.
- Презентация наиболее конкурентоспособных отраслевых программ продуктивной работы с населением на мероприятиях международного значения в вопросах социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства и градостроительства, обновления промышленности и транспортной инфраструктуры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности, осуществления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования контрактной системы в сфере закупок и тарифного регулирования, занятости и трудовых отношений, укрепления продовольственной безопасности, природного, культурного, спортивно-туристского, научно- образовательного потенциала, повышения доступности и качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной защиты населения Российской Федерации возможна в рамках Международного Информационного Центра. Подробнее - тут http://www.kremlinrus.ru/about/
- Стратегические направления развития регионов России актуализируются http://www.kremlinrus.ru/news/165/
- Освещение деятельности органов власти субъектов РФ по формированию комфортной городской среды, так как обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учётом мнения граждан, которые проживают на этих территориях.
- Жители муниципальных образований субъектов РФ могут написать о запланированных или уже реализуемых проектах, связанных с перспективами развития своего населенного пункта в специальном блоке на странице http://www.kremlinrus.ru/vk/

 
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