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Главная arrow Амурск arrow Новости arrow Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений перечня общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений перечня общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
11.09.2017 г.

Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о проведении общественных обсуждений перечня общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
Общественные обсуждения проводятся с 11 сентября 2017 года по 11 октября 2017 года. Перечень размещён на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск» «Формирование современной городской среды в городском поселении «Город Амурск» (http://comfort.amursk.ru/) в разделе «Информация для населения/Общественные обсуждения».

Определение результатов общественных обсуждений состоится 13 октября 2017 года в 18 – 00 часов во Дворце культуры (комната № 3) городского поселения «Город Амурск» (пр. Комсомольский, 48).

Предложения по вынесенному на общественные обсуждения перечню общественных территорий могут быть представлены в письменной форме в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 1(в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут), или в электронном виде на электронную почту – Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script Срок приема предложений – до 12 октября 2017 года

Контактные телефоны: 8 (42142) 2-68-63, 8 (42142) 3-41-10, 8(42142) 2-67-69.

Перечень общественных территорий

 
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