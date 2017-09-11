|Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений перечня общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
|11.09.2017 г.
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Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает
о проведении общественных обсуждений перечня общественных территорий для
включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы».
Определение результатов общественных обсуждений состоится 13 октября 2017 года в 18 – 00 часов во Дворце культуры (комната № 3) городского поселения «Город Амурск» (пр. Комсомольский, 48).
Предложения по вынесенному на общественные обсуждения перечню общественных территорий могут быть представлены в письменной форме в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 1(в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут), или в электронном виде на электронную почту – Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script Срок приема предложений – до 12 октября 2017 года
Контактные телефоны: 8 (42142) 2-68-63, 8 (42142) 3-41-10, 8(42142)
2-67-69.