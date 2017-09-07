Торжественное вручение паспортов молодёжи Амурска

2 сентября для всех дальневосточников особенно значимый день – окончание Второй мировой войны. 2 сентября 2017 года, в честь этого события в городском краеведческом музее глава Амурска торжественно вручил паспорта 11 юным амурчанам. Борис Петрович Редькин поздравил всех с праздником и пожелал юношам и девушкам гордо нести звание гражданина Российской Федерации, быть верным своей стране и вкладывать свою энергию только на развитие и процветание России. Вместе с паспортом каждый получил подарок и смог посетить лекцию – экскурсию «Была такая война», подготовленную работниками музея.Это памятное для подростков событие было подготовлено совместно с отделом по вопросам миграции ОМВД России по Амурскому району.



