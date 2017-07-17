Cостоялась информационная встреча с жильцами ул. Амурской по вопросу благоустройства Набережной

11 июля состоялась информационная встреча с жильцами ул. Амурской по вопросу благоустройства Набережной и создания территориально-общественных самоуправлений (ТОС). Несмотря на дождливую погоду, жители не остались равнодушными и приняли активное участие в собрании, в ходе которого было решено создать ТОС. Также были рассмотрены различные вопросы от жителей, касающиеся территории Набережной.

14 июля в 10-00 в зале заседаний городской администрации состоялось собрание инициативных групп по созданию ТОС. В ходе собрания были выдвинуты различные идеи благоустройства Набережной. Люди своей активностью показали своё небезразличное отношение к городу. Для территориально-общественных самоуправлений жители выбрали председателей и названия.