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Cостоялась информационная встреча с жильцами ул. Амурской по вопросу благоустройства Набережной
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17.07.2017 г.
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11 июля состоялась информационная встреча с жильцами ул.
Амурской по вопросу благоустройства Набережной и создания
территориально-общественных самоуправлений (ТОС). Несмотря на дождливую погоду,
жители не остались равнодушными и приняли активное участие в собрании, в ходе
которого было решено создать ТОС. Также были рассмотрены различные вопросы от
жителей, касающиеся территории Набережной.
14 июля в 10-00 в зале заседаний городской администрации
состоялось собрание инициативных групп по созданию ТОС. В ходе собрания были
выдвинуты различные идеи благоустройства Набережной. Люди своей активностью
показали своё небезразличное отношение к городу. Для
территориально-общественных самоуправлений жители выбрали председателей и
названия.