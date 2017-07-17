OPR2017.jpg
toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow ПЕНСИОННЫЙ ФОНД arrow Школьникам и студентам для работы на каникулах необходимо получить СНИЛС
Школьникам и студентам для работы на каникулах необходимо получить СНИЛС
17.07.2017 г.
pfr.jpgДля того чтобы работа в летний период принесла не только карманные деньги, но и благоприятно отразилась на будущей пенсии, школьникам и студентам при трудоустройстве необходимо избегать «серых схем» и иметь страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (зелёная пластиковая карточка).
Гражданин, впервые поступивший на работу и не зарегистрированный в системе обязательного пенсионного страхования, может получить страховое свидетельство по месту трудоустройства. Работодатель после заключения трудового договора направляет анкету застрахованного лица в территориальный орган ПФР, который открывает индивидуальный лицевой счет и оформляет страховое свидетельство.
Страховое свидетельство содержит страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); анкетные данные гражданина, и дату регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.
Если же при устройстве на работу СНИЛС не требуют, стоит поискать другие, легальные варианты. Ведь работодатели обязаны предоставлять сведения о застрахованных лицах в ПФР и перечислять страховые взносы в фонд будущей пенсии своих работников. Эти взносы автоматически пересчитываются из денег в пенсионные коэффициенты – баллы, исходя из которых в дальнейшем будет рассчитываться пенсия.
Получив СНИЛС и устроившись на работу, контролировать размер отчислений работодателя на свою будущую пенсию и количество пенсионных баллов молодые люди могут в Личном кабинете на сайте ПФР, в том числе с помощью бесплатного мобильного приложения для смартфонов и планшетов, а также на Едином портале госуслуг.
Кроме того, СНИЛС необходим не только при устройстве на работу, он применяется для формирования федеральных и региональных регистров граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и льготы, для получения государственных услуг в электронной форме через интернет.
Любой подросток, достигший 14 лет, может самостоятельно получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Для этого ему нужно с паспортом обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства (удобнее всего это сделать, воспользовавшись электронным сервисом предварительной записи на приём на сайте ПФР), либо в МФЦ.
В настоящее время Отделение ПФР по Хабаровскому краю зарегистрировало в системе обязательного пенсионного страхования более 260 тысяч граждан в возрасте до 18 лет.
 
 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
Формирование современной городской среды
citySpace.png
budjet_dla_grajdan.jpg
leto2017.png
zms.jpg
gif_gto.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2017 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика  