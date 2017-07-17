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Союз малых городов России
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Информационное сообщение
17.07.2017 г.
Информационное сообщение  о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края с правом решающего голоса состава 2017-2022 годов опубликованное в номере 22  от 30 мая 2017 года признать недействительным.
Сообщение  о внесении изменений в информационное сообщение  приеме предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края с правом решающего голоса состава 2017-2022 годов опубликованное в номере 26  от 27 июня 2017 года признать недействительным.

Совет депутатов

 
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