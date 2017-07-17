Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края с правом решающего голоса состава 2017-2022 годов опубликованное в номере 22 от 30 мая 2017 года признать недействительным.

Сообщение о внесении изменений в информационное сообщение приеме предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края с правом решающего голоса состава 2017-2022 годов опубликованное в номере 26 от 27 июня 2017 года признать недействительным.

Совет депутатов