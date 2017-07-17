Уважаемые амурчане!

Во исполнение поручения Губернатора Хабаровского края от 07 февраля 2017 года министерством экономического развития края разработан проект плана реализации комплексного проекта по развитию города Амурска ("дорожная карта").

Проект "дорожной карты" проходит первый этап согласования с органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления. Следующим этапом согласования является проведение общественных обсуждений "дорожной карты" с участием представителей администрации городского поселения, социально-активных граждан (представители территориального общественного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативные группы, молодежные движения) и представителей предпринимательского сообщества, с целью вовлечения заинтересованных сторон в обсуждение разработанных мероприятий развития города, а также учета их мнения при формировании заключительной редакции проекта "дорожной карты".

Поэтому приглашаем всех амурчан, которым небезразлична судьба нашего родного города, принять участие в общественных обсуждениях «дорожной карты», которые состоятся 20 июля 2017 года в 16 часов 30 минут во Дворце культуры г. Амурска.

Администрация городского поселения «Город Амурск»