|Не стесняйся, не ленись – на зарядку становись!
|14.07.2017 г.
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Лето в разгаре и пришла пора открытия сезона активного отдыха на свежем воздухе.
Приглашаем всех желающих получить заряд бодрости, энергии и хорошего настроения на уличные зарядки.
Место проведения: Комсомольская площадь
Время: Каждые понедельник и четверг с 18:30.
Каждое занятие - музыка, хорошая компания, позитивный настрой!
Хочешь, чтоб было здоровье в порядке? Встретимся на вечерней зарядке!
Уличные зарядки проводятся автономной некоммерческой организацией «Профилактика негативных явлений в обществе» при поддержке администрации г. Амурска и являются бесплатными для всех участников.