Не стесняйся, не ленись – на зарядку становись!

Лето в разгаре и пришла пора открытия сезона активного отдыха на свежем воздухе. Лето в разгаре и пришла пора открытия сезона активного отдыха на свежем воздухе. Приглашаем всех желающих получить заряд бодрости, энергии и хорошего настроения на уличные зарядки. Место проведения: Комсомольская площадь Время: Каждые понедельник и четверг с 18:30. Каждое занятие - музыка, хорошая компания, позитивный настрой! Хочешь, чтоб было здоровье в порядке? Встретимся на вечерней зарядке! Уличные зарядки проводятся автономной некоммерческой организацией «Профилактика негативных явлений в обществе» при поддержке администрации г. Амурска и являются бесплатными для всех участников.