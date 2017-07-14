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Главная arrow Амурск arrow Молодежная политика arrow Новости arrow Не стесняйся, не ленись – на зарядку становись!
Не стесняйся, не ленись – на зарядку становись!
14.07.2017 г.
zaradka.jpgЛето в разгаре и пришла пора открытия сезона активного отдыха на свежем воздухе.
Приглашаем всех желающих получить заряд бодрости, энергии и хорошего настроения на уличные зарядки.
Место проведения: Комсомольская площадь
Время: Каждые понедельник и четверг с 18:30.
Каждое занятие - музыка, хорошая компания, позитивный настрой!
Хочешь, чтоб было здоровье в порядке? Встретимся на вечерней зарядке!
Уличные зарядки проводятся автономной некоммерческой организацией «Профилактика негативных явлений в обществе» при поддержке администрации г. Амурска и являются бесплатными для всех участников.
 
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