Вечер встречи семейных пар разных поколений, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, под названием «Счастливы вместе», состоялся 10 июля в Межпоселенческой центральной библиотеке.

На мероприятии чествовали супружеские пары, которые, связав себя семейными узами, пронесли верность друг другу через всю жизнь, сохранили нежность и уважение к друг другу, а также, молодые пары, которые совсем недавно создали новые ячейки общества.

На встрече присутствовали семейные пары с большим семейным опытом, прожившие в счастливом браке более 50 лет - Колацук Владимир Иванович и Сусана Иннокентьевна, Цюра Яков Николаевич и Мария Прохоровна, Альгины Александр Егорович и Валентина Андреевна. Совсем «юные» пары, связавшие себя узами брака менее года назад - Топкасовы Софья и Антон, Дружинины Юлия и Виктор. Кирюшины Елена и Николай, которые в день встречи праздновали седьмую годовщину со дня свадьбы.

Открыли встречу приветственными словами председатель районного Совета ветеранов войны и труда – Галина Петровна Захарова и заведующий сектором по молодежной политике администрации г.Амурска –Татьяна Владимировна Царева. Много теплых сердечных поздравлений прозвучало от гостей в адрес семейных пар.

Встреча проходила за чашечкой чая в теплой дружеской атмосфере. После небольшого знакомства, ведущая вечера Марина Николаевна Евстифеева провела игры на проверку взаимопонимания между супругами, викторины и многое другое. Пары даже выступили с творческими номерами, выполняя задание ведущей.

Интересным моментом встречи, стали рассказы семейных пар о знакомстве и первом свидании, первом признании в любви и свадебном торжестве. Кого-то познакомила стройка, кого-то школа, кого-то участие в интеллектуальной игре, но самое важное, что все пары счастливы вместе не смотря на время и место знакомства. Опытные пары поделились секретами своего брака с молодыми и рассказали как нужно хранить любовь, тепло и взаимопонимание долгие годы, а молодежь в ответном слове пожелали здоровья, здоровья и еще раз здоровья.

Очень важной составляющей любой семьи являются дети. С появлением детей семья преображается и дышит новым воздухом. Многие семьи уже воспитывают ребенка, и даже не одного, а кто-то только ждет рождение первенца. Каждый родитель вкладывает в своего ребенка только самое лучшее и воспитывает его достойным человеком. А для бабушек и дедушек, вырастивших детей, очень важно появление внуков. И нет ничего ценнее гордости за собственных внуков. Присутствовавший на встрече Колацук Владимир Иванович с большой гордостью рассказывал о своем любимом внуке Иволга Денисе, который учится в школе № 5, спортсмен, активист и просто большой молодец.

По окончанию встречи все семейные пары поздравили с праздником и вручили им памятные подарки.