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Вечер встречи семейных пар разных поколений, приуроченный ко
Дню семьи, любви и верности, под названием «Счастливы вместе», состоялся 10
июля в Межпоселенческой центральной библиотеке.
На мероприятии чествовали супружеские пары, которые, связав
себя семейными узами, пронесли верность друг другу через всю жизнь, сохранили
нежность и уважение к друг другу, а также, молодые пары, которые совсем недавно
создали новые ячейки общества.
На встрече присутствовали семейные пары с большим семейным
опытом, прожившие в счастливом браке более 50 лет - Колацук Владимир Иванович и
Сусана Иннокентьевна, Цюра Яков Николаевич и Мария Прохоровна, Альгины
Александр Егорович и Валентина Андреевна. Совсем «юные» пары, связавшие себя
узами брака менее года назад - Топкасовы Софья и Антон, Дружинины Юлия и Виктор.
Кирюшины Елена и Николай, которые в день встречи праздновали седьмую годовщину
со дня свадьбы.
Открыли встречу приветственными словами председатель районного
Совета ветеранов войны и труда – Галина Петровна Захарова и заведующий сектором
по молодежной политике администрации г.Амурска –Татьяна Владимировна Царева. Много
теплых сердечных поздравлений прозвучало от гостей в адрес семейных пар.
Встреча проходила за чашечкой чая в теплой дружеской
атмосфере. После небольшого знакомства, ведущая вечера Марина Николаевна
Евстифеева провела игры на проверку взаимопонимания между супругами, викторины
и многое другое. Пары даже выступили с творческими номерами, выполняя задание
ведущей.
Интересным моментом встречи, стали рассказы семейных пар о
знакомстве и первом свидании, первом признании в любви и свадебном торжестве.
Кого-то познакомила стройка, кого-то школа, кого-то участие в интеллектуальной
игре, но самое важное, что все пары счастливы вместе не смотря на время и место
знакомства. Опытные пары поделились секретами своего брака с молодыми и
рассказали как нужно хранить любовь, тепло и взаимопонимание долгие годы, а
молодежь в ответном слове пожелали здоровья, здоровья и еще раз здоровья.
Очень важной составляющей любой семьи являются дети. С
появлением детей семья преображается и дышит новым воздухом. Многие семьи уже
воспитывают ребенка, и даже не одного, а кто-то только ждет рождение первенца.
Каждый родитель вкладывает в своего ребенка только самое лучшее и воспитывает
его достойным человеком. А для бабушек и дедушек, вырастивших детей, очень
важно появление внуков. И нет ничего ценнее гордости за собственных внуков.
Присутствовавший на встрече Колацук Владимир Иванович с большой гордостью
рассказывал о своем любимом внуке Иволга Денисе, который учится в школе № 5,
спортсмен, активист и просто большой молодец.
По окончанию встречи все семейные пары поздравили с
праздником и вручили им памятные подарки.