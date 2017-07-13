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Счастливы вместе
13.07.2017 г.
gl.JPG Вечер встречи семейных пар разных поколений, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, под названием «Счастливы вместе», состоялся 10 июля в Межпоселенческой центральной библиотеке.
На мероприятии чествовали супружеские пары, которые, связав себя семейными узами, пронесли верность друг другу через всю жизнь, сохранили нежность и уважение к друг другу, а также, молодые пары, которые совсем недавно создали новые ячейки общества.
На встрече присутствовали семейные пары с большим семейным опытом, прожившие в счастливом браке более 50 лет - Колацук Владимир Иванович и Сусана Иннокентьевна, Цюра Яков Николаевич и Мария Прохоровна, Альгины Александр Егорович и Валентина Андреевна. Совсем «юные» пары, связавшие себя узами брака менее года назад - Топкасовы Софья и Антон, Дружинины Юлия и Виктор. Кирюшины Елена и Николай, которые в день встречи праздновали седьмую годовщину со дня свадьбы.

Открыли встречу приветственными словами председатель районного Совета ветеранов войны и труда – Галина Петровна Захарова и заведующий сектором по молодежной политике администрации г.Амурска –Татьяна Владимировна Царева. Много теплых сердечных поздравлений прозвучало от гостей в адрес семейных пар.
Встреча проходила за чашечкой чая в теплой дружеской атмосфере. После небольшого знакомства, ведущая вечера Марина Николаевна Евстифеева провела игры на проверку взаимопонимания между супругами, викторины и многое другое. Пары даже выступили с творческими номерами, выполняя задание ведущей.
Интересным моментом встречи, стали рассказы семейных пар о знакомстве и первом свидании, первом признании в любви и свадебном торжестве. Кого-то познакомила стройка, кого-то школа, кого-то участие в интеллектуальной игре, но самое важное, что все пары счастливы вместе не смотря на время и место знакомства. Опытные пары поделились секретами своего брака с молодыми и рассказали как нужно хранить любовь, тепло и взаимопонимание долгие годы, а молодежь в ответном слове пожелали здоровья, здоровья и еще раз здоровья.
Очень важной составляющей любой семьи являются дети. С появлением детей семья преображается и дышит новым воздухом. Многие семьи уже воспитывают ребенка, и даже не одного, а кто-то только ждет рождение первенца. Каждый родитель вкладывает в своего ребенка только самое лучшее и воспитывает его достойным человеком. А для бабушек и дедушек, вырастивших детей, очень важно появление внуков. И нет ничего ценнее гордости за собственных внуков. Присутствовавший на встрече Колацук Владимир Иванович с большой гордостью рассказывал о своем любимом внуке Иволга Денисе, который учится в школе № 5, спортсмен, активист и просто большой молодец.
По окончанию встречи все семейные пары поздравили с праздником и вручили им памятные подарки.
 
Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ! Счастливы ВМЕСТЕ!
 
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