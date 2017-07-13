|Как получить пенсионные накопления 25 июля для жителей края будет работать телефонная «горячая линия»
|13.07.2017 г.
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При выходе на пенсию граждане, у которых в системе обязательного пенсионного страхования формируются или формировались средства пенсионных накоплений, имеют право обратиться за их выплатой.
- Что такое пенсионные накопления, и у кого они есть?
- При каких условиях производится единовременная выплата пенсионных накоплений?
- Кто имеет право на срочную выплату средств пенсионных накоплений и в чем её особенность?
- В каком случае устанавливается накопительная пенсия, и по каким правилам она выплачивается?
- Какие существуют способы обращения за выплатой за счет средств пенсионных накоплений?
Звоните по телефону «горячей линии» 25 июля с 9.00 до 17.00 часов и задайте интересующий вопрос. Специалисты ПФР дадут консультацию каждому позвонившему.
Телефоны «горячей линии»:
Управление ПФР в Амурском районе: 2-37-66 и 2-26-14.
Отделение ПФР по Хабаровскому краю: 8 (4212) 46-01-46.