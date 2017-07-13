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Союз малых городов России
Главная arrow ПЕНСИОННЫЙ ФОНД arrow Как получить пенсионные накопления 25 июля для жителей края будет работать телефонная «горячая линия»
Как получить пенсионные накопления 25 июля для жителей края будет работать телефонная «горячая линия»
13.07.2017 г.
При выходе на пенсию граждане, у которых в системе обязательного пенсионного страхования формируются или формировались средства пенсионных накоплений, имеют право обратиться за их выплатой.
 
hotline.png- Что такое пенсионные накопления, и у кого они есть?
- При каких условиях производится единовременная выплата пенсионных накоплений?
- Кто имеет право на срочную выплату средств пенсионных накоплений и в чем её особенность?
- В каком случае устанавливается накопительная пенсия, и по каким правилам она выплачивается?
- Какие существуют способы обращения за выплатой за счет средств пенсионных накоплений?
 
Звоните по телефону «горячей линии» 25 июля с 9.00 до 17.00 часов и задайте интересующий вопрос. Специалисты ПФР дадут консультацию каждому позвонившему.
Телефоны «горячей линии»:
Управление ПФР в Амурском районе: 2-37-66 и 2-26-14.
Отделение ПФР по Хабаровскому краю: 8 (4212) 46-01-46.
 
 
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