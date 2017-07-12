Уважаемые работники ОАО «Полиметалл»! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем металлурга! Металлургия была и остается одним из флагманов отечественной экономики, отраслью, обеспечивающей устойчивое развитие промышленного потенциала. Экономическое благополучие страны, стабильная работа всех промышленных предприятий основаны на труде металлургов. Главной ценностью предприятий металлургии, безусловно, являются их сотрудники. Металлурги – это люди, обладающие особой трудовой закалкой и выдержкой, настоящие профессионалы своего дела. Примите слова благодарности за нелегкий труд и верность профессии. Желаем всем успехов в работе, добра и оптимизма, а предприятию - надежных партнеров, грамотных управленческих решений и процветания! Глава г. Амурска Б.П. Редькин Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина