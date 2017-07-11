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Ромашковое настроение
11.07.2017 г.
gl.JPG День семьи любви и верности в минувшую субботу отмечали по всей России. 10 июля участники городского волонтерского Отряда вышли на улицы города с поздравительной акцией «Ромашковое настроение». Название акции выбрано не случайно, ведь именно ромашка является символом семейного праздника.
Волонтеры поздравляли амурчан с праздником, дарили улыбки и ромашки, сделанные своими руками. Все желающие могли оставить на «ромашковой полянке» пожелания семьям города Амурска.
Городской волонтерский Отряд поздравляет всех жителей города с праздником – Днем семьи, любви и верности. Пусть эти слова будут символами в каждой семье. Счастья вам, добра и взаимопонимания.

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