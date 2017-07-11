День семьи любви и верности в минувшую субботу отмечали по
всей России. 10 июля участники городского волонтерского Отряда вышли на улицы
города с поздравительной акцией «Ромашковое настроение». Название акции выбрано
не случайно, ведь именно ромашка является символом семейного праздника.
Волонтеры поздравляли амурчан с праздником, дарили улыбки и
ромашки, сделанные своими руками. Все желающие могли оставить на «ромашковой
полянке» пожелания семьям города Амурска.
Городской волонтерский Отряд поздравляет всех жителей
города с праздником – Днем семьи, любви и верности. Пусть эти слова будут
символами в каждой семье. Счастья вам, добра и взаимопонимания.