День семьи любви и верности в минувшую субботу отмечали по всей России. 10 июля участники городского волонтерского Отряда вышли на улицы города с поздравительной акцией «Ромашковое настроение». Название акции выбрано не случайно, ведь именно ромашка является символом семейного праздника. Волонтеры поздравляли амурчан с праздником, дарили улыбки и ромашки, сделанные своими руками. Все желающие могли оставить на «ромашковой полянке» пожелания семьям города Амурска. Городской волонтерский Отряд поздравляет всех жителей города с праздником – Днем семьи, любви и верности. Пусть эти слова будут символами в каждой семье. Счастья вам, добра и взаимопонимания.

