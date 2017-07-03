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09 июля – День российской почты!
03.07.2017 г.
pochhta.jpgДорогие работники почты и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем российской почты!
Для нашей огромной страны с ее бесконечными просторами почта всегда была основным средством связи и важнейшим социальным институтом. Именно работники почты своей нелегкой и самоотверженной работой делают страну единой, соединяя людей, время и расстояния. Огромен их вклад и в возникновение и развитие Амурска.
Идут годы, технологии связи рвутся вперед, опережая прогресс. Но до сих пор почтальон остается для многих желанным гостем. Прием коммунальных платежей, выплата пенсий, доставка корреспонденции и денежных переводов, газет, журналов – вот неполный список функций, который сегодня ложится на плечи почтовой службы.
Желаем вам и вашим семьям благополучия, здоровья, любви и успехов в работе!
 
Глава городского поселения «Город Амурск»  Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Л.Е. Кавелина
 
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