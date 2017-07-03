08 июля – День семьи, любви и верности!

Уважаемые амурчане!

Поздравляем вас с замечательным праздником – Всероссийским Днём семьи, любви и верности!

Истоки этого праздника – в глубине веков. Примером прочной духовной связи, истинной заботы друг о друге почти восемь столетий являются святые благоверные Петр и Феврония. Их преданность друг другу вошла в легенду.

Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, опора и надежда для каждого человека, залог спокойствия и гармонии в обществе. Её предназначение – вырастить детей сильными, образованными и настоящими патриотами Отечества. Чем больше будет благополучных семей, тем крепче станут наша страна и наш город.

В этот день искренние поздравления, в первую очередь, семьям, прожившим не один год вместе, пережившим разные события, но несмотря ни на что сумевшим сохранить любовь и взаимопонимание. Желаем вам доброго здоровья, благополучия, уверенности в своих силах, веры в будущее!

Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин



Председатель Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Л.Е. Кавелина