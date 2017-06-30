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Главная arrow Амурск arrow Молодежная политика arrow Новости arrow Молодежь – наше будущее.
Молодежь – наше будущее.
30.06.2017 г.
gl.JPG 29 июня во Дворце культуры прошел прием главы города Амурска, посвященный 59-летию города Амурска и Дню российской молодежи.
Молодежь Амурска со времен строительства города доказывала, что она всегда впереди. Яркие, смелые, позитивные и самые лучшие! Молодежь Амурска – активные участники городских молодежных мероприятий и акций. Многие из них являются участниками городского волотнерского Отряда.  На приеме глава города вручил благодарственные письма и памятные подарки 26 самым активным выпускникам детских и молодежных общественных объединений и волонтерам за активную жизненную позицию, реализацию лидерского потенциала, вклад в развитие молодежного движения.
В сентябре 2009 года был создан общественный Совет молодежи. В него вошли молодые специалисты разных предприятий и организаций города Амурска. Сегодня – это сильная команда, способная воплощать планы в жизнь. Борис Петрович вручил благодарственные письма и денежные подарки активистам Совета молодежи за активную жизненную позицию, добровольческую деятельность, вклад в развитие молодежного движения в городе.
Глава города наградил благодарственным письмом и денежным подарком Татьяну Вячеславовну Бурдинскую, Марину Николаевну Евстифееву, Эдуарда Сергеевича Махота и Евгению Валентиновну Полуянову за активную жизненную позицию, личный вклад в развитие молодежного движения в городе.
С 1 по 9 июня проходил конкурс молодежных сэлфи «В кругу друзей». Елена Николаевна Захарова, заместитель главы по социальным вопросам, наградила победителей и активных участников конкурса. Грамотами за участие были награждены Тарасов Влад и Чиркова Валентина. 1 место заняла команда волонтерского отряда «Радуга добра». 2 место- Совет молодежи «Амурская ТЭЦ-1» и 3 место – Совет молодежи «АПЗ «Вымпел». Победителям были вручены дипломы и  подарочные сертификаты от спонсора конкурса кафе «Мармелад» ИП Голубятникова.        Для юных амурчан, которым исполнилось 14 лет, 29 июня стало волнующим и знаменательным событием.  Глава города Амурска вручил им основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации – паспорт.
Всего в мероприятии приняли участие более 70 человек.
 
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