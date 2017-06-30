Молодежь – наше будущее.

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29 июня
во Дворце культуры прошел прием главы города Амурска, посвященный 59-летию
города Амурска и Дню российской молодежи.
Молодежь
Амурска со времен строительства города доказывала, что она всегда впереди. Яркие,
смелые, позитивные и самые лучшие! Молодежь Амурска – активные участники
городских молодежных мероприятий и акций. Многие из них являются участниками
городского волотнерского Отряда. На
приеме глава города вручил благодарственные письма и памятные подарки 26 самым
активным выпускникам детских и молодежных общественных объединений и волонтерам
за активную жизненную позицию, реализацию лидерского потенциала, вклад в
развитие молодежного движения.
В
сентябре 2009 года был создан общественный Совет молодежи. В него вошли молодые
специалисты разных предприятий и организаций города Амурска. Сегодня – это
сильная команда, способная воплощать планы в жизнь. Борис Петрович вручил
благодарственные письма и денежные подарки активистам Совета молодежи за активную
жизненную позицию, добровольческую деятельность, вклад в развитие молодежного
движения в городе.
Глава
города наградил благодарственным письмом и денежным подарком Татьяну
Вячеславовну Бурдинскую, Марину Николаевну Евстифееву, Эдуарда Сергеевича
Махота и Евгению Валентиновну Полуянову за активную жизненную позицию, личный
вклад в развитие молодежного движения в городе.
С 1 по
9 июня проходил конкурс молодежных сэлфи «В кругу друзей». Елена Николаевна
Захарова, заместитель главы по социальным вопросам, наградила победителей и
активных участников конкурса. Грамотами за участие были награждены Тарасов Влад
и Чиркова Валентина. 1 место заняла команда волонтерского отряда «Радуга
добра». 2 место- Совет молодежи «Амурская ТЭЦ-1» и 3 место – Совет молодежи «АПЗ
«Вымпел». Победителям были вручены дипломы и
подарочные сертификаты от спонсора конкурса кафе «Мармелад» ИП
Голубятникова. Для юных амурчан,
которым исполнилось 14 лет, 29 июня стало волнующим и знаменательным
событием. Глава города Амурска вручил им
основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации –
паспорт.
Всего в мероприятии приняли участие более 70 человек.