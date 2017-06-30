Молодежь – наше будущее.

29 июня во Дворце культуры прошел прием главы города Амурска, посвященный 59-летию города Амурска и Дню российской молодежи.

Молодежь Амурска со времен строительства города доказывала, что она всегда впереди. Яркие, смелые, позитивные и самые лучшие! Молодежь Амурска – активные участники городских молодежных мероприятий и акций. Многие из них являются участниками городского волотнерского Отряда. На приеме глава города вручил благодарственные письма и памятные подарки 26 самым активным выпускникам детских и молодежных общественных объединений и волонтерам за активную жизненную позицию, реализацию лидерского потенциала, вклад в развитие молодежного движения.

В сентябре 2009 года был создан общественный Совет молодежи. В него вошли молодые специалисты разных предприятий и организаций города Амурска. Сегодня – это сильная команда, способная воплощать планы в жизнь. Борис Петрович вручил благодарственные письма и денежные подарки активистам Совета молодежи за активную жизненную позицию, добровольческую деятельность, вклад в развитие молодежного движения в городе.

Глава города наградил благодарственным письмом и денежным подарком Татьяну Вячеславовну Бурдинскую, Марину Николаевну Евстифееву, Эдуарда Сергеевича Махота и Евгению Валентиновну Полуянову за активную жизненную позицию, личный вклад в развитие молодежного движения в городе.

С 1 по 9 июня проходил конкурс молодежных сэлфи «В кругу друзей». Елена Николаевна Захарова, заместитель главы по социальным вопросам, наградила победителей и активных участников конкурса. Грамотами за участие были награждены Тарасов Влад и Чиркова Валентина. 1 место заняла команда волонтерского отряда «Радуга добра». 2 место- Совет молодежи «Амурская ТЭЦ-1» и 3 место – Совет молодежи «АПЗ «Вымпел». Победителям были вручены дипломы и подарочные сертификаты от спонсора конкурса кафе «Мармелад» ИП Голубятникова. Для юных амурчан, которым исполнилось 14 лет, 29 июня стало волнующим и знаменательным событием. Глава города Амурска вручил им основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации – паспорт.

Всего в мероприятии приняли участие более 70 человек.