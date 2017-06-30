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Союз малых городов России
Главная arrow Местное самоуправление arrow Местные инициативы arrow Территориальное общественное самоуправление arrow 15 июня жителям ТОС "Берёзка" был подарен теннисный стол в честь Дня города
15 июня жителям ТОС "Берёзка" был подарен теннисный стол в честь Дня города
30.06.2017 г.
DSC_0017.JPG Желающих профессионально заниматься настольным теннисом с каждым годом становится все больше, а инвентаря не хватает. Отдел физической культуры и спорта исполнил мечты начинающих спортсменов.
Ранее жителям станции был подарен спортивный инвентарь, который уже освоили жители ст. Мылки.
Надеемся, что такой вид спорта, как настольный теннис станет одним из самых востребованных и желающих заниматься им станет еще больше.
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