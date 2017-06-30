Главная Местное самоуправление Местные инициативы Территориальное общественное самоуправление 15 июня жителям ТОС "Берёзка" был подарен теннисный стол в честь Дня города Местное самоуправление15 июня жителям ТОС "Берёзка" был подарен теннисный стол в честь Дня города 15 июня жителям ТОС "Берёзка" был подарен теннисный стол в честь Дня города Желающих профессионально заниматься настольным теннисом с каждым годом становится все больше, а инвентаря не хватает. Отдел физической культуры и спорта исполнил мечты начинающих спортсменов. Ранее жителям станции был подарен спортивный инвентарь, который уже освоили жители ст. Мылки. Надеемся, что такой вид спорта, как настольный теннис станет одним из самых востребованных и желающих заниматься им станет еще больше. Вернуться Подписаться на новости сайта

