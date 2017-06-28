Олимпийский день

24 июня 2017 года по всей стране проводились спортивно-массовые мероприятия, в рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня, посвященного ХХIII Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея).

В 12-00 в г. Амурске состоялась конкурсная программа по дворовой атлетике. Все желающие смогли принять участие в спортивном мероприятии. Ребята подтягивались на турнике, отжимались и проходили верёвочный курс. Малышам помогали ребята из городского движения WorkOut г. Амурска. Руководитель движения Козырь Игорь Николаевич. 24 июня 2017 года по всей стране проводились спортивно-массовые мероприятия, в рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня, посвященного ХХIII Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея).В 12-00 в г. Амурске состоялась конкурсная программа по дворовой атлетике. Все желающие смогли принять участие в спортивном мероприятии. Ребята подтягивались на турнике, отжимались и проходили верёвочный курс. Малышам помогали ребята из городского движенияWorkOut г. Амурска. Руководитель движенияКозырь Игорь Николаевич. На сцене Комсомольской площади выступил клуб киокушинкай каратэ-до с показательными выступлениями. В вечернее время в городском шахматном клубе прошли соревнования по шахматам.

25 июня в 10-00 в рамках Олимпийского дня и Дня города, на городской Набережной стартовал турнир по пляжному волейболу. Игроки награждены грамотами, медалями Площадки, для проведения тренировок и соревнований по пляжному волейболу подготовил ветеран спорта Владимир Алексеевич Гаевой и содержит их в рабочем состоянии весь спортивный летний сезон. Также в 10-00 в спортивно - оздоровительном центре «Юность России» г. Амурска состоялся открытый городской турнир по настольному теннису. В турнире приняли участие не только спортсмены г. Амурска, но и теннисисты из п. Эльбан и г. Комсомольска-на- Амуре, и Китая. В 11-00 на спортивной площадке АПТ прошли праздничные соревнования по уличному баскетболу. По традиции в них участвуют мужские, женские и детские команды. В 12-00 состоялся открытый городской турнир по футболу среди любительских команд. В рамках Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России проводит конкурс «Флагман Олимпийской страны». В ходе которого будет определен самый активный регион, обеспечивший наибольшее число зарегистрированных участников Всероссийского олимпийского дня на сайте Олимпийская Страна.рф ( http://olympicstrana.ru ). Победитель конкурса будет награжден переходящим кубком, получит дополнительное финансирование, а также из числа зарегистрированных участников голосования будут отобраны волонтеры на Олимпийские игры 2018 года в Корее. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Олимпийская Страна.рф. Регистрация будет открыта с 24 июня по 10 июля 2017 года.