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15 мая – Международный день семей!
11.05.2017 г.
Уважаемые амурчане!
От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи!
Семья – это основа общества, хранительница культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений. Семья – это атмосфера любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к формированию и развитию любого члена общества. Семья – это тыл и уют, где каждого из нас  любят и всегда ждут.   В семье формируются понятия добра, справедливости и долга. Каждый ребенок хочет иметь любящих и понимающих родителей, каждый родитель, вырастивший своих детей, надеется на их ответную заботу, помощь и внимание.
Пусть в каждой семье будет как можно больше радостных и душевных минут от общения с близкими, любимыми и родными людьми!
Желаю каждой семье мира, благополучия, здоровья, процветания,  счастья! 
 
 
Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Л.Е. Кавелина
 
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