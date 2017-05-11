15 мая – Международный день семей!

От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи!

Семья – это основа общества, хранительница культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений. Семья – это атмосфера любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к формированию и развитию любого члена общества. Семья – это тыл и уют, где каждого из нас любят и всегда ждут. В семье формируются понятия добра, справедливости и долга. Каждый ребенок хочет иметь любящих и понимающих родителей, каждый родитель, вырастивший своих детей, надеется на их ответную заботу, помощь и внимание.

Пусть в каждой семье будет как можно больше радостных и душевных минут от общения с близкими, любимыми и родными людьми!

Желаю каждой семье мира, благополучия, здоровья, процветания, счастья!

Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин



Председатель Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Л.Е. Кавелина

