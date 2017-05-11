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Главная arrow Амурск arrow Новости arrow Портал Отечество.ру формируется уникальный раздел Семья Победы.
Портал Отечество.ру формируется уникальный раздел Семья Победы.
11.05.2017 г.

Цель мероприятия: Воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в годы войны.

 

         В рамках "Образовательного культурно – просветительского портала" Отечество.ру (http://ote4estvo.ru/ ) формируется уникальный раздел Семья Победы.

Задачи:

  1. Показать масштабы трагедии Великой Отечественной войны и величие подвига советского народа.
  2. Донести мысль о необходимости преемственности поколений.
  3. Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне;
  4. Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине;
  5. Воспитывать уважение к пожилым людям: ветеранам войны, труженикам тыла, чувство гордости за народ – победитель, воспитывать чувство сопереживания, сострадания за тех, кто пережил годы войны.
  6. Вызвать чувство гордости, желание подражать героям, на их примерах учиться стойкости и мужеству
  7. Развивать творческие способности учащихся, навыки устной речи, выразительного чтения;
  8. Воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны.

         Мы приглашаем граждан России и других дружественных стран принять участие в формирование раздела. Любой желающий может прислать нам историю своих родных и близких, которые пережили Великую отечественную Войну. Рассказать о воинских и трудовых подвигах народа!

         Все истории будут опубликованы на сайте в разделе –(http://www.ote4estvo.ru/semya-pobedy/ ).

         Нашу инициативу уже поддержали школьники из МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс", г. Усть-Илимск и предоставили материалы с конференции "Давайте, люди, никогда об этом не забудем!"

         Мы приглашаем всех заинтересованных принять участие в формирование раздела. Для публикации материала, Вам нужно:

  1. Зарегистрироваться http://www.ote4estvo.ru/index.php?do=new_register
  2. Добавить публикацию http://www.ote4estvo.ru/addnews.html
  3. Так же свои работы Вы можете прислать на почту Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
 
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