|Портал Отечество.ру формируется уникальный раздел Семья Победы.
|11.05.2017 г.
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Цель мероприятия: Воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в годы войны.
В рамках "Образовательного культурно – просветительского портала" Отечество.ру (http://ote4estvo.ru/ ) формируется уникальный раздел Семья Победы.
Задачи:
Мы приглашаем граждан России и других дружественных стран принять участие в формирование раздела. Любой желающий может прислать нам историю своих родных и близких, которые пережили Великую отечественную Войну. Рассказать о воинских и трудовых подвигах народа!
Все истории будут опубликованы на сайте в разделе –(http://www.ote4estvo.ru/semya-pobedy/ ).
Нашу инициативу уже поддержали школьники из МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс", г. Усть-Илимск и предоставили материалы с конференции "Давайте, люди, никогда об этом не забудем!"
Мы приглашаем всех заинтересованных принять участие в формирование раздела. Для публикации материала, Вам нужно: