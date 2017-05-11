Портал Отечество.ру формируется уникальный раздел Семья Победы.

Цель мероприятия: Воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в годы войны.

В рамках "Образовательного культурно – просветительского портала" Отечество.ру (http://ote4estvo.ru/ ) формируется уникальный раздел Семья Победы.

Задачи:

Показать масштабы трагедии Великой Отечественной войны и величие подвига советского народа. Донести мысль о необходимости преемственности поколений. Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине; Воспитывать уважение к пожилым людям: ветеранам войны, труженикам тыла, чувство гордости за народ – победитель, воспитывать чувство сопереживания, сострадания за тех, кто пережил годы войны. Вызвать чувство гордости, желание подражать героям, на их примерах учиться стойкости и мужеству Развивать творческие способности учащихся, навыки устной речи, выразительного чтения; Воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны.

Мы приглашаем граждан России и других дружественных стран принять участие в формирование раздела. Любой желающий может прислать нам историю своих родных и близких, которые пережили Великую отечественную Войну. Рассказать о воинских и трудовых подвигах народа!

Все истории будут опубликованы на сайте в разделе –(http://www.ote4estvo.ru/semya-pobedy/ ).

Нашу инициативу уже поддержали школьники из МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс", г. Усть-Илимск и предоставили материалы с конференции "Давайте, люди, никогда об этом не забудем!"

Мы приглашаем всех заинтересованных принять участие в формирование раздела. Для публикации материала, Вам нужно: