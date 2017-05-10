72-я годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне

9 мая - Россия отмечала 72-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне, в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников. Каждый год в один и тот же день вся страна объединяется для того чтобы вспомнить радость Победы и почтить память тех кто остался на полях сражений. Торжественный митинг «Им нужна была одна победа» был традиционно организован на территории, прилегающей к Обелиску Славы и собрал жителей и гостей города, которые объединились в колонны чтобы отдать дань памяти тем, кто стоял на защите нашей Родины. На митинге выступили: глава города Амурска Б.П.Редькин; председатель Собрания депутатов Соколов В.А.; председатель совета ветеранов города Захарова Г.П., волонтер городского волонтерского отряда Корекс Даниил, каждый из них поздравил всех собравшихся амурчан с самым значимым праздником нашего государства и пожелали здоровья ветеранам, которых с каждым годом в нашем городе становится все меньше. Завершился митинг возложением цветов к Обелиску Славы и минутой молчания. Продолжением праздничного митинга стало шествие «Цвет Победы», колонны с криками «Ура!» шли по улицам города: Бессмертный полк, администрации города и района, Амурский политехнический техникум, учреждения образования, дошкольные учреждения, работники здравоохранения и учреждений культуры города, МФЦ, РКЦ, центр социальной поддержки и Амурский комплексный центр социального обслуживания населения, страховая компания Колымская, ОАО «Амурский гидрометаллургический комбинат», КП «Вымпел», Амурская ТЭЦ-1, ПАТП, Амурская ЛК, Почта России, предприятие «Водоканал», Хабаровсккрайгаз, предприятия ЖКХ, ИК-14, ООО «Стимул» мото-клуб «Славяне», все они отдавали честь ветеранам сидящим на трибунах. Митинг и шествие положили начало всем последующим мероприятиям в день 9 мая на главной площади города: дневной концерт «Праздник победы», полевая кухня, концерт духового оркестра «СВ-КРЭДО» «Майский вальс», реквием «Глаза войны», вечерний концерт «Салют Победы». Салют победы осветил ночное небо, став финальным аккордом в праздновании 9 мая. Более девяти тысяч жителей города приняли участие в праздновании Дня Победы! Это говорит о высоком патриотизме, гражданской ответственности амурчан перед поколением ветеранов Великой Отечественной войны. Работники Дворца культуры, участники художественной самодеятельности блестяще справились с главной задачей - создание праздничной атмосферы для жителей города! Все без исключения мероприятия прошли на высоком организационно-художественном уровне.