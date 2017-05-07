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9 мая – День Победы!
07.05.2017 г.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие амурчане!
72 года назад, словно раскаты майского грома, означающие приход весны, прогремели раскаты оружейных салютов, возвестившие приход долгожданной Победы.
С каждым годом река времени все дальше уносит нас от этого святого дня. Но нетленно величие подвига нашего народа. Мы безмерно гордимся теми, кто защищал Москву в 41-м, стоял насмерть в Сталинграде в 42-м, шел в атаку под Курском в 43-ем, и брал Рейхстаг в 45-м. Мы отдаем дань уважения и тем, кто работал в тылу: вооружал, кормил и одевал фронт.
А ведь за плечами наших ветеранов не только победа в войне, но и восстановление разрушенной страны до уровня мировой сверхдержавы.
Мы многим обязаны тем героическим поколениям. И современная Россия гордится ими, помнит их подвиг и старается быть достойной своей доблестной истории.
Уважаемые амурчане, дорогие ветераны! От всей души желаем Вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Мира Вам, добра и всего самого наилучшего!
 
Глава городского поселения «Город Амурск»  Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Л.Е. Кавелина
 
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