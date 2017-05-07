9 мая – День Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие амурчане!

72 года назад, словно раскаты майского грома, означающие приход весны, прогремели раскаты оружейных салютов, возвестившие приход долгожданной Победы.

С каждым годом река времени все дальше уносит нас от этого святого дня. Но нетленно величие подвига нашего народа. Мы безмерно гордимся теми, кто защищал Москву в 41-м, стоял насмерть в Сталинграде в 42-м, шел в атаку под Курском в 43-ем, и брал Рейхстаг в 45-м. Мы отдаем дань уважения и тем, кто работал в тылу: вооружал, кормил и одевал фронт.

А ведь за плечами наших ветеранов не только победа в войне, но и восстановление разрушенной страны до уровня мировой сверхдержавы.

Мы многим обязаны тем героическим поколениям. И современная Россия гордится ими, помнит их подвиг и старается быть достойной своей доблестной истории.

Уважаемые амурчане, дорогие ветераны! От всей души желаем Вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Мира Вам, добра и всего самого наилучшего!

Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин

Председатель Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Л.Е. Кавелина