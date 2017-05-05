Торжественные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

4 мая 2017 года в 14.00 у Обелиска Славы в г. Амурске состоялось торжественное открытие Почетного караула «Вахта Памяти», посвященного 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В торжественном открытии Вахты Памяти приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и трудового тыла, ученические и педагогические коллективы школ г.Амурска. Глава города Редькин Б.П., заместитель главы администрации Амурского муниципального района Бессмертных Л.В., председатель совета ветеранов Амурского района Котряга А.И поздравили всех собравшихся амурчан с самым значимым праздником нашего государства. Завершилась акция возложением цветов.

По окончании акции присутствующие ветераны войны и труженики тыла были приглашены во Дворец культуры на торжественный приём глав города и района в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Каждого ветерана встречали ребята в парадной форме. Администрация района позаботилась о транспорте, который доставлял ветеранов на праздник и обратно. Оформление зала, где проходило мероприятие, говорило о том, что к встрече здесь готовились долго и тщательно.

Во Дворце культуры ветеранов встречал духовой оркестр «СВ Кредо» Для них, как и для многих миллионов, праздник Победы был и остается главным праздником жизни.

Первым ветеранов приветствовал глава города Б.П. Редькин. Он поздравил всех с великим днем, поблагодарил ветеранов за Победу и за то, что вынесли на своих плечах все тяготы послевоенного времени, тем самым дали возможность нынешним поколениям жить в мире, растить детей и трудиться.

Теплые слова поздравлений адресовали ветеранам заместитель главы администрации Амурского муниципального района Бессмертных Л.В, председатель Совета Депутатов Кавелина Л.Е.

Работники Дворца культуры создали праздничную атмосферу, звучали песни военных лет и частушки, и всё это было посвящено нашим ветеранам. Вечер прошёл в теплой, дружеской атмосфере, ветераны смогли встретиться и пообщаться, поздравили друг друга с наступающим праздником.



На память участники встречи получили подарки. Глядя на живых свидетелей войны, каждый испытывал чувство благодарности за Победу, желал им здоровья, мира и благополучия.