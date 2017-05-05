Сибирский региональный центр МЧС России, в целях качественной подготовки территорий городских и сельских поселений к пожароопасному периоду 2017 года в апреле проводил профилактическую акцию «Чистый лес – территория без огня». Сектор по молодежной политике, отдел гражданской защиты администрации города и детские и молодежные общественные объединения города Амурска приняли активное участие в акции. На территории города Амурска акция проходила с 10 по 28 апреля. 144 ученика из образовательных учреждений города предоставили рисунки на тему «Не жги сухую траву!» , в последствии, на основе которых были изготовлены агитационные листовки. Старт акции был дан на открытии молодежной акции «Весенняя неделя добра», где участники во время общего парада раздавали агитационные листовки жителям города, призывая беречь природу. Листовки распространялись на протяжении всей акции. Листовки расклеивали на досках объявлений в подъездах, на автобусах. На протяжении всей акции проводились профилактические рейды по дворовым территориям, с разъяснениями для ребят об опасности сжигания сухой травы и возможной ответственности за это преступление. В школах города проходились пятиминутки, классные часы и агитационные бригады на тему «Берегите лес от пожара». Был создан мультипликационный социальный ролик «Берегите лес». В сети Интернет и средствах массовой информации города Амурск были размещены агитационные статьи по теме акции. Общественные объединения города подготовили аудиозаписи с призывами сохранять природу. Данные аудиозаписи в дальнейшем планируется воспроизводить посредством централизованной системы оповещения. 22 апреля в Международный день Земли общественные объединения вышли на молодежный субботник, в рамках которого также распространяли агитационные листовки. Всего во время проведения акции было распространено более 1000 листовок. Завершилась акция большим флеш-мобом на Комсомольской площади 28 апреля. Всего в акции приняли участие более 300 человек. Выражаем благодарность всем участникам акции «Чистый лес – территория без огня», а именно: некоммерческой организации «Профилактика негативных явлений в обществе», городскому волонтерскому отряду, объединениям «Мультстудия «Приключение», «Радуга добра», «Аистенок», группам волонтеров школы № 2 под руководством Сенотрусовой Татьяны Васильевны и Боровлевой Светланы Валерьевны и детскому дому № 12.