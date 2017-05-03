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Главная arrow Местное самоуправление arrow Глава города arrow Поздравления Главы города arrow 7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи!
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи!
03.05.2017 г.
Уважаемые работники радиовещания, телевидения и отраслей связи! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем радио — профессиональным праздником работников всех отраслей связи!
Коммуникации и современные средства связи играют важнейшую роль в формировании единого информационного пространства. В условиях активного развития и совершенствования информационных технологий повседневный труд связистов, теле- и радиожурналистов способствует эффективной работе всех отраслей экономики. Благодаря вашему труду расширяются границы общения между людьми, получают практическое применение новейшие технологии в области связи, растет уровень информированности общества. Уверены, лучшие традиции работников радио, телевидения и связи будут не только сохранены, но и обязательно приумножены.
Желаем всем работникам радиовещания, телевидения и отраслей связи здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в работе, воплощения в жизнь надежд и намеченных планов!
 
Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Л.Е. Кавелина
 
 
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