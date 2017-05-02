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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА
02.05.2017 г.

28 апреля 2017 года состоялось очередное в этом году заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при главе городского поселения «Город Амурск».

Глава городского поселения Редькин Борис Петрович рассказал всем присутствующим о планируемых мероприятиях в честь празднования Дня Победы и 59-ой годовщины празднования Дня города Амурска и пригласил предпринимателей принять активное участие в формировании колонны предпринимателей города в праздничном шествии на 9 мая и 24 июня 2017 года.

О действующей в городе программе  трудоустройства несовершеннолетних детей в период летних каникул рассказала заведующий сектором по молодёжной политике администрации города Царёва Татьяна Владимировна и пригласила предпринимателей принять участие в занятости наших детей в летний период и приучении их к труду.

Ведущий специалист отдела экономики администрации города Халоменда Александра Николаевна проинформировала членов Совета о кредитно-гарантийных программах финансовой поддержки АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), АО «МСП Банк» и предложила более подробно ознакомится с возможностями данных программ на официальном сайте Корпорации МСП. Также познакомила с нововведением Корпорации МСП в рамках информационной и маркетинговой поддержки предпринимательства - порталом информационных ресурсов "Бизнес-навигатор МСП".

Начальник отдела экономики администрации города Федосеева Ольга Дмитриевна рассказала о подготовке к проведению праздника День российского предпринимательства. В малом зале Дворца культуры 26 мая 2017 года состоится торжественный прием главы с чествованием лучших предпринимателей города и победителей девятого городского конкурса «Предприниматель года».

 
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