Уважаемые амурчане!

Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает, что в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ограничено движение транспорта (за исключением движения транспорта служб экстренного реагирования) по следующим адресам:

- пр. Мира, пр. Комсомольский в районе Обелиска Памяти в период с 16ч.00мин. до 17ч.00мин. 03.05.2017, 04.05.2017, 07.09.2017.

- Автомобильная дорога пр. Победы от пересечений домов пр. Победы 1, пр. Победы 2 до пр. Комсомольский пересечений домов пр. Победы 2, Дворец культуры в период с 10ч.00мин. до 15ч.00мин. 09.05.2017.

- Автомобильная дорога пр. Комсомольский пересечений домов пр. Победы 2, Дворец культуры до пр. Мира пересечений домов пр. Мира 26,пр. Мира 13 в период с 10ч.00мин. до 15ч.00мин. 09.05.2017.

- Автомобильная дорога пр. Мира пересечений домов пр. Мира 26,пр. Мира 13 до пр. Мира пересечений домов пр. Мира 32, пр. Мира 17 в период с 10ч.00мин. до 11ч.30мин. 09.05.2017.

- Автомобильная дорога пересечение Обелиска Памяти, кинотеатра «Молодость» до пр. Комсомольский пересечений домов пр. Победы 2, Дворец культуры в период с 11ч.30мин. до 15ч.00мин. 09.05.2017.

- Автомобильная дорога пр. Победы пересечений домов пр. Победы 1, пр. Победы 2 до пр. Комсомольский пересечений домов пр. Победы 2, Дворец культуры в период с 21ч.00мин. до 23ч.00мин. 09.05.2017.

- Автомобильная дорога пр. Комсомольский пересечений домов пр. Победы 2, Дворец культуры до пр. Комсомольский 12, пр. Комсомольский 15 в период с 21ч.00мин. до 23ч.00мин. 09.05.2017.