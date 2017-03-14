toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow Амурск arrow Молодежная политика arrow Новости arrow Школа молодого избирателя
Школа молодого избирателя
14.03.2017 г.
С 9 по 11 марта на базе Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г.Амурска прошли учебно-игровые Сборы «Школа молодого избирателя», посвященные выборам Президента РФ 2018 г. Организаторами Сборов стали территориальная комиссия Амурского муниципального района и сектор по молодежной политике администрации города Амурска.
Участие в Сборах приняли выпускники образовательных учреждений города. В целях повышения гражданской ответственности, формирования гражданской и правовой активности молодежи, для ребят работали 4 учебные мастерские. Шевчук Е.В., председатель территориальной избирательной комиссии Амурского муниципального района познакомила ребят с избирательной системой РФ и Хабаровского края. Участники узнали основные этапы работы участковой избирательной комиссии, а так же, как действовать молодым избирателям в день голосования. Сиденкова Н.Е. научила ребят работать с избирательными бюллетенями, составлять акты, определять действительные и недействительные бюллетени. Царева Т.В. провела с ребятами игру, в которой показала работу участковой избирательной комиссии со списками избирателей. Пугачева И.С. подводила с участниками итоги голосовании. Ребята подсчитывали бюллетени и заполняли итоговый протокол.  Заключительным этапом Сборов стала викторина на основе полученных знаний. Всего за три дня прохождения учебно-игровых Сборов «Школа молодого избирателя» Обучились более 90 выпускников.
 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
vibor.jpg
budjet_dla_grajdan.jpg
zms.jpg
gif_gto.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2017 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика