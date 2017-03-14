С 9 по 11 марта на базе Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г.Амурска прошли учебно-игровые Сборы «Школа молодого избирателя», посвященные выборам Президента РФ 2018 г. Организаторами Сборов стали территориальная комиссия Амурского муниципального района и сектор по молодежной политике администрации города Амурска. С 9 по 11 марта на базе Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г.Амурска прошли учебно-игровые Сборы «Школа молодого избирателя», посвященные выборам Президента РФ 2018 г. Организаторами Сборов стали территориальная комиссия Амурского муниципального района и сектор по молодежной политике администрации города Амурска. Участие в Сборах приняли выпускники образовательных учреждений города. В целях повышения гражданской ответственности, формирования гражданской и правовой активности молодежи, для ребят работали 4 учебные мастерские. Шевчук Е.В., председатель территориальной избирательной комиссии Амурского муниципального района познакомила ребят с избирательной системой РФ и Хабаровского края. Участники узнали основные этапы работы участковой избирательной комиссии, а так же, как действовать молодым избирателям в день голосования. Сиденкова Н.Е. научила ребят работать с избирательными бюллетенями, составлять акты, определять действительные и недействительные бюллетени. Царева Т.В. провела с ребятами игру, в которой показала работу участковой избирательной комиссии со списками избирателей. Пугачева И.С. подводила с участниками итоги голосовании. Ребята подсчитывали бюллетени и заполняли итоговый протокол. Заключительным этапом Сборов стала викторина на основе полученных знаний. Всего за три дня прохождения учебно-игровых Сборов «Школа молодого избирателя» Обучились более 90 выпускников.