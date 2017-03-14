toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow Экономика и финансы arrow Малый и средний бизнес arrow Новости arrow XXI краевой ежегодный конкурс "Предприниматель года"
XXI краевой ежегодный конкурс "Предприниматель года"
14.03.2017 г.
В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 17 июня 2002 г. № 297 "О краевом ежегодном конкурсе "Предприниматель года" и государственной программой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124-пр, в Хабаровском крае объявлен прием заявок на XXI краевой конкурс "Предприниматель года" по итогам работы за 2016 год.
Участниками конкурса могут быть: жители Хабаровского края без ограничения возраста и пола:
занимающиеся не менее одного года предпринимательской деятельностью и зарегистрированные на территории Хабаровского края в установленном порядке;
являющиеся учредителями или первыми руководителями субъектов предпринимательства не менее одного года;
непосредственно своими решениями и действиями принимавшие основное участие в разработке предпринимательской идеи, планировании и организации деятельности субъекта предпринимательства.

На звание “Лучший молодой предприниматель года” могут претендовать граждане в возрасте до 30 лет, отвечающие перечисленным требованиям.
Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания может проходить:
посредством самовыдвижения;
любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомых с предпринимательской деятельностью претендента и ее результатами;
органами власти и местного самоуправления края.
Сроки проведения конкурса:
Прием заявок на участие – до 10 апреля 2017 года (включительно);
Окончательное подведение итогов конкурса, определение и награждение победителей производится – не позднее 26 мая 2017 года.
Перечень документов и условия Конкурса размещены на сайте "Малый и средний бизнес Хабаровского края" ( https://msb.khabkrai.ru/ ).
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, просим обращаться в министерство экономического развития края: Бобина Валерия Викторовна (4212) 40-24-45, Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script  и Медведева Юлия Викторовна (4212) 40-24-43, Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script .
 
Заявка на конкурс
Буклет конкурса
 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
vibor.jpg
budjet_dla_grajdan.jpg
zms.jpg
gif_gto.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2017 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика