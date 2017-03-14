|XXI краевой ежегодный конкурс "Предприниматель года"
|14.03.2017 г.
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Участниками конкурса могут быть: жители Хабаровского края без ограничения возраста и пола:
занимающиеся не менее одного года предпринимательской деятельностью и зарегистрированные на территории Хабаровского края в установленном порядке;
являющиеся учредителями или первыми руководителями субъектов предпринимательства не менее одного года;
непосредственно своими решениями и действиями принимавшие основное участие в разработке предпринимательской идеи, планировании и организации деятельности субъекта предпринимательства.
На звание “Лучший молодой предприниматель года” могут претендовать граждане в возрасте до 30 лет, отвечающие перечисленным требованиям.
Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания может проходить:
посредством самовыдвижения;
любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомых с предпринимательской деятельностью претендента и ее результатами;
органами власти и местного самоуправления края.
Сроки проведения конкурса:
Прием заявок на участие – до 10 апреля 2017 года (включительно);
Окончательное подведение итогов конкурса, определение и награждение победителей производится – не позднее 26 мая 2017 года.
Перечень документов и условия Конкурса размещены на сайте "Малый и средний бизнес Хабаровского края" ( https://msb.khabkrai.ru/ ).
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, просим обращаться в министерство экономического развития края: Бобина Валерия Викторовна (4212) 40-24-45, Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script и Медведева Юлия Викторовна (4212) 40-24-43, Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script .