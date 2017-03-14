XXI краевой ежегодный конкурс "Предприниматель года"

В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 17 июня 2002 г. № 297 "О краевом ежегодном конкурсе "Предприниматель года" и государственной программой "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124-пр, в Хабаровском крае объявлен прием заявок на XXI краевой конкурс "Предприниматель года" по итогам работы за 2016 год. Участниками конкурса могут быть: жители Хабаровского края без ограничения возраста и пола: занимающиеся не менее одного года предпринимательской деятельностью и зарегистрированные на территории Хабаровского края в установленном порядке; являющиеся учредителями или первыми руководителями субъектов предпринимательства не менее одного года; непосредственно своими решениями и действиями принимавшие основное участие в разработке предпринимательской идеи, планировании и организации деятельности субъекта предпринимательства.

На звание “Лучший молодой предприниматель года” могут претендовать граждане в возрасте до 30 лет, отвечающие перечисленным требованиям. Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания может проходить: посредством самовыдвижения; любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомых с предпринимательской деятельностью претендента и ее результатами; органами власти и местного самоуправления края. Сроки проведения конкурса: Прием заявок на участие – до 10 апреля 2017 года (включительно); Окончательное подведение итогов конкурса, определение и награждение победителей производится – не позднее 26 мая 2017 года. Перечень документов и условия Конкурса размещены на сайте "Малый и средний бизнес Хабаровского края" ( https://msb.khabkrai.ru/ ). По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, просим обращаться в министерство экономического развития края: Бобина Валерия Викторовна (4212) 40-24-45, Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script и Медведева Юлия Викторовна (4212) 40-24-43, Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script . Заявка на конкурс Буклет конкурса