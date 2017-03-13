Главная Амурск Новости Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи 2017 Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи 2017 Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи 2017 Финансовый отдел администрации города Амурска сообщает, что с 10 апреля по 16 апреля 2017 года в рамках реализации проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" пройдет Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи 2017. Финансовый отдел администрации города Амурска сообщает, что с 10 апреля по 16 апреля 2017 года в рамках реализации проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" пройдет Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи 2017. Основными темами Недели финансовой грамотности в

2017 году (далее – Неделя) являются бережное потребление и основы сбережений, а также защита прав потребителей финансовых услуг. на сайте администрации города информацию с отдельным баннером и ссылкой на сайты http://хочумогузнаю.рф/. С целью содействия распространению информации об указанном событии, прошу разместитьна сайте администрации города информацию с отдельным баннером и ссылкой на сайты www.вашифинансы.рф Вернуться Подписаться на новости сайта

