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Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи 2017
13.03.2017 г.
Финансовый отдел администрации города Амурска сообщает, что с 10 апреля по 16 апреля 2017 года в рамках реализации проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" пройдет Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи 2017.
Основными темами Недели финансовой грамотности в
2017 году (далее – Неделя) являются бережное потребление и основы сбережений, а также защита прав потребителей финансовых услуг.
С целью содействия распространению информации об указанном событии, прошу разместить  на сайте администрации города информацию с отдельным баннером и ссылкой на сайты www.вашифинансы.рф и  http://хочумогузнаю.рф/.
 
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