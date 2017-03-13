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План для тематического мероприятия «Юбилей Ботанического сада»
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13.03.2017 г.
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План для тематического мероприятия
«Юбилей Ботанического сада»
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№
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Название мероприятия
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Дата, время
проведения
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1.
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День открытых дверей
Бесплатное посещение для всех желающих
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17.03.2017 г.
с 10.00 до 18.00
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2.
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Викторины по экологии для посетителей
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17.03.2017 г.
с 10.00 до 18.00
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3.
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Квест «Тайна лиан» для посетителей
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17.03.2017 г.
с 10.00 до 17.00
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4.
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Мастер класс «Экофонарик» для посетителей
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с 14.00 до 16.00
Киршова Н.В.
Место проведения – Ботанический сад (ул.Школьная д.11)