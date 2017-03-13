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Главная arrow КУЛЬТУРА arrow Афиша arrow План для тематического мероприятия «Юбилей Ботанического сада»
План для тематического мероприятия «Юбилей Ботанического сада»
13.03.2017 г.
 
План для тематического мероприятия
«Юбилей Ботанического сада»

 

 

Название мероприятия

Дата, время
проведения

1.

День открытых дверей
Бесплатное посещение для всех желающих

17.03.2017 г.
с 10.00 до 18.00

2.

Викторины по экологии для посетителей

17.03.2017 г.
с 10.00 до 18.00

3.

Квест «Тайна лиан» для посетителей

17.03.2017 г.
с 10.00 до 17.00

4.

Мастер класс «Экофонарик» для посетителей

с 14.00 до 16.00

Киршова Н.В.
Место проведения – Ботанический сад (ул.Школьная д.11)
 
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