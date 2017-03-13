Главная КУЛЬТУРА Афиша План для тематического мероприятия «Юбилей Ботанического сада» План для тематического мероприятия «Юбилей Ботанического сада» План для тематического мероприятия «Юбилей Ботанического сада» План для тематического мероприятия «Юбилей Ботанического сада» № Название мероприятия Дата, время

проведения 1. День открытых дверей

Бесплатное посещение для всех желающих 17.03.2017 г.

с 10.00 до 18.00 2. Викторины по экологии для посетителей 17.03.2017 г.

с 10.00 до 18.00 3. Квест «Тайна лиан» для посетителей 17.03.2017 г.

с 10.00 до 17.00 4. Мастер класс «Экофонарик» для посетителей с 14.00 до 16.00 Киршова Н.В. Место проведения – Ботанический сад (ул.Школьная д.11) Вернуться Подписаться на новости сайта

