18 марта на стадионе «Юность», пройдёт приём нормативов ВФСК ГТО с 6 по 11 возрастные ступени, бег на лыжах у мужчин и женщин на дистанции 2 км, 3 км, 5 км. 18 марта на стадионе «Юность», пройдёт приём нормативов ВФСК ГТО с 6 по 11 возрастные ступени, бег на лыжах у мужчин и женщин на дистанции 2 км, 3 км, 5 км. Регистрация участников состоится в 10-30 на основании заявки и медицинского допуска. Подтверждение об участии в сдачи нормативов ВФСК ГТО представителей учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности и всех желающих жителей г.Амурска направлять, согласно прилагаемой форме, на адрес электронной почты Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script до 16 марта 2017 года. Спортивный инвентарь (лыжи) необходимо иметь свой. Информация предоставлена ОФиС