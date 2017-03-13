|18 марта на стадионе «Юность», пройдёт приём нормативов ВФСК ГТО
|13.03.2017 г.
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18 марта на стадионе «Юность», пройдёт приём нормативов ВФСК ГТО с 6 по 11 возрастные ступени, бег на лыжах у мужчин и женщин на дистанции 2 км, 3 км, 5 км.
Регистрация участников состоится в 10-30 на основании заявки и медицинского допуска.
Подтверждение об участии в сдачи нормативов ВФСК ГТО представителей учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности и всех желающих жителей г.Амурска направлять, согласно прилагаемой форме, на адрес электронной почты Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script до 16 марта 2017 года.
Спортивный инвентарь (лыжи) необходимо иметь свой.
Информация предоставлена ОФиС