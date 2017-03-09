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«Весенний букет» от волонтеров
09.03.2017 г.
8 марта– это светлый весенний праздник всех матерей, бабушек, сестер, дочерей, жен, подруг, девушек и женщин. Это день цветов, солнечного настроения и теплых, душевных и искренних слов. В преддверии этого прекрасного праздника участники городского волонтерского Отряда провели акцию «Весенний букет».
6 марта во Дворце Культуры волонтеры посетили мастер-класс по изготовлению весенних открыток в технике «Бумагопластика» и в стиле «Конверт с цветами». Как работать с бумагой и создавать весенние открытки, ребятам показали преподаватели КГКОУ Школа №4 – Винокурова Анна Викторовна, Седых Александра Владимировна и Яровенко Вероника Валерьевна.
7 марта, собрав все изготовленные открытки и цветы, волонтеры вышли на улицы города с поздравлениями.  Более 200 открыток и цветов ребята вручили представительницам прекрасного пола, каждой читая прекрасное весеннее стихотворение. Совсем юным девушкам волонтеры дарили воздушные шары.
Ребята прошли не только по улицам города, но и заходили в учреждения Культуры и торговые точки, а также посетили взрослую поликлинику, где подарили немного тепла и радости всем женщинам.
На поздравительную акцию вышли участники городского волонтерского отряда из общественных объединений «Радуга добра» и «Бумеранг», волонтеры детского дома №12 и группа волонтеров школы №2 под руководством Сенотрусовой Татьяны Васильевны.
«Нет ничего прекрасней, в преддверии  замечательного весеннего праздника, видеть искренние улыбки, благодарность и слезы радости, неожиданной радости.» - Шелеметьев Виталий, волонтер. «Сегодня, я уверен, мы сделали очень доброе дело, подарив частицу нашего тепла представительницам прекрасного пола! Здоровья и счастья вам девочки, девушки, женщины!» - Огородников Максим, волонтер.
 
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