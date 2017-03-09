Главная Амурск Спорт Новости Первый городской турнир по хоккею с мячом СпортПервый городской турнир по хоккею с мячом Первый городской турнир по хоккею с мячом На открытом катке бывшего ПУ-33 прошёл первый городской турнир по хоккею с мячом на призы главы г.Амурска. В спортивных соревнованиях участвовали три команды, хозяев представляли команды «Надежда» и ФиС и команда «Смена» г. Комсомольск-на-Амуре. Игры проходили в формате 6 на 6 (5 полевых игроков и вратарь). На открытом катке бывшего ПУ-33 прошёл первый городской турнир по хоккею с мячом на призы главы г.Амурска.В спортивных соревнованиях участвовали три команды, хозяев представляли команды«Надежда» и ФиС и команда «Смена» г. Комсомольск-на-Амуре.Игры проходили в формате 6 на 6 (5 полевых игроков и вратарь). По итогам соревнований главный приз завоевала команда «Смена», команда «Надежда» на втором месте, хоккеисты команды ФиС завоевали бронзовые медали. Соревнования по хоккею с мячом обслуживал Василий Носков, он входит в состав Всероссийской коллегии судей и привлекается для судейства игр чемпионата России в высшей лиги. Турнир по хоккею с мячом будет проходить ежегодно. Разметку и лёд к соревнованиям готовили Александр Козловский, Василий Носков и игроки команды «Надежда». Информация представлена ОФиС Вернуться Подписаться на новости сайта

