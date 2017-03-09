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Первый городской турнир по хоккею с мячом
09.03.2017 г.
На открытом катке бывшего ПУ-33 прошёл первый городской турнир по хоккею с мячом на призы главы г.Амурска.  В спортивных соревнованиях участвовали три команды, хозяев представляли команды  «Надежда» и ФиС и команда «Смена» г. Комсомольск-на-Амуре.  Игры проходили в формате 6 на 6 (5 полевых игроков и вратарь).   
По итогам соревнований главный приз завоевала команда «Смена», команда «Надежда» на втором месте, хоккеисты команды ФиС завоевали бронзовые медали.

Соревнования по хоккею с мячом обслуживал Василий Носков, он входит в состав Всероссийской коллегии судей и привлекается для судейства игр чемпионата России в высшей лиги. Турнир по хоккею с мячом будет проходить ежегодно. Разметку и лёд к соревнованиям готовили Александр Козловский, Василий Носков и игроки команды «Надежда».

Информация представлена ОФиС

 
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